TikTok va-t-il détrôner Google en tant que moteur de recherche ?

Et la Gen Z fait-elle tout à l’envers ?

Disponible à partir du 20 février et jusqu’au 9 avril, la dernière campagne de marque “Une fenêtre sur le monde” de TikTok met en avant la barre de recherche de sa plateforme qui peaufine, en parallèle, son menu. Pour le plus grand plaisir des plus jeunes.

TikTok est-il le moteur de recherche de la génération Z ? Google aurait-il du souci à se faire ? L’étude publiée par NewsGuard est claire : 40 % des jeunes ne font plus de recherches sur Google, mais sur TikTok. Un article du New York Times sur le sujet et une tendance littéraire plus tard, le contenu de la plateforme est en effet plus diversifié que jamais grâce à sa communauté. Pour le meilleur et également pour le pire.