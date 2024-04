TikTok veut payer la Gen Z pour utiliser sa nouvelle app TikTok Lite

Double dose d’addiction.

Depuis son lancement, TikTok est décrié pour son effet addictif sur ses utilisateurs et l’impact que l’app mobile peut avoir sur la santé mentale des jeunes qui en deviennent accros. Pourtant, cela n’a pas l’air de suffire au réseau, qui n’était “que” la 4ᵉ plus téléchargée par la Gen Z en 2023. Les près de 9h passées sur l’appli chaque semaine ne semblent pas lui suffire.

C’est pourquoi ByteDance, la maison mère de TikTok, annonce le lancement de TikTok Lite. Cette app secondaire utilise en théorie moins de données, est plus rapide et prend moins de place sur un smartphone. Voilà pour le côté “light”. Elle permet également à ses utilisateurs de remporter des points grâce à différents défis, qui peuvent à leur tour s’échanger contre de l’argent réel. L’addiction simple ne suffisait pas : voilà maintenant une motivation de plus pour passer des heures à scroller sur votre téléphone.

Cette application est disponible à partir de 13 ans, mais certaines fonctionnalités sont réservées aux majeurs (dont, on suppose, la possibilité de gagner de l’argent). Pour l’instant, seuls les utilisateurs Android y ont accès.

Du côté du gouvernement, cette annonce inquiète. En effet, nos autorités françaises abordent déjà le sujet d’un temps d’écran limité pour les mineurs et jeunes adultes, à la manière de la Chine, qui interdit celui-ci entre 22h et 6h et le limite à 40 minutes par jour. S’il est difficile d’imaginer la France aller dans un tel extrême, pourtant, les 36h par semaine passées sur un écran des 13-19 ans tirent la sonnette d’alarme. La Commission européenne, de son côté, enquête sur l’impact de TikTok sur la santé mentale des mineurs.