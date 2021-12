TikTok se lance dans la livraison de repas avec TikTok Kitchen

Votre recette virale du moment est en route.

Après avoir lancé sa première collection de NFT il y a trois mois, TikTok continue toujours plus d’innover et se lance dans… la restauration. Avouons que les recettes tendances de l’application font souvent bien envie : pâtes à la feta, smash burger, wraps… Mais encore faut-il bien savoir les reproduire, aussi simples qu’elles soient à réaliser. Chose que les Américains n’auront bientôt plus besoin de faire.

En s’associant avec Virtual Dining Concepts, la plateforme va faire livrer ses recettes et plats les plus viraux dans 300 restaurants virtuels américains, et ce à partir de mars 2022. Les menus seront pensés en fonction des tendances alimentaires de l’application, qui seront donc amenés à changer tous les trimestres.

Un moyen pour l’application aux millions d’utilisateurs par mois de concurrencer les géants Uber Eats ou encore Deliveroo, en profitant de ses tendances pour frapper dans le secteur alimentaire et prolonger l’expérience utilisateur de sa communauté.

À l’heure actuelle, TikTok affirme que pour certains plats, l’argent sera directement reversé au créateur individuel, mais pour d’autres les revenus pourraient plutôt revenir à TikTok. En tout cas, on a hâte de savoir comment la communauté va accueillir la nouvelle et si la livraison des plats viraux l’emportera sur les recettes à reproduire chez soi !