TikTok s’offre son premier festival musical

À quand une date en France ?

L’ogre TikTok est insatiable ! Non content d’innover il y a quelques jours avec ses formats publicitaires « Out of Phone » – des vidéos de créateurs TikTok diffusées en affichage digital / DOOH – TikTok se lance sur la scène avec l’annonce de « In the Mix », un festival musical prévu à Mesa en Arizona. Au programme, des artistes renommés tels que Cardi B, Anitta, Niall Horan et Charlie Puth, ainsi que quelques invités surprises.

En parallèle des stars confirmées, le programme de TikTok dédié aux artistes en devenir, « TikTok Elevate », offrira une scène aux talents émergents. Parmi eux, Isabel LaRosa, LU KALA, Sam Barber et Kaliii seront présents. Depuis quelque temps, TikTok s’affirme comme tremplin pour les musiciens en herbe, tout en attirant des artistes de renom espérant voir leurs morceaux devenir viraux. « In the Mix » entend d’ailleurs intégrer la culture et les tendances propres à TikTok, reproduisant l’essence du fil ‘Pour Vous’.

L’événement aura lieu 10 décembre à Mesa, Arizona. La billetterie ouvrira le 2 du même mois, avec des tarifs allant de 25 $ à 60 $. Pour ceux qui ne pourraient se déplacer, une retransmission en direct sera disponible via TikTok LIVE. Cette initiative, conjointement avec le partenariat du Top 50 TikTok x Billboard pour un classement musical, témoigne de l’influence croissante de TikTok dans l’univers culturel.