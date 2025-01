Marketing sur TikTok : les 3 clés pour réussir en 2025

Les tendances clés du rapport What's Next.

TikTok a publié son rapport What’s Next 2025, offrant un aperçu des tendances majeures qui façonneront l’avenir des marques, des créateurs et des consommateurs sur la plateforme. Axé sur trois piliers stratégiques – la fusion de marque, l’osmose d’identité et les catalyseurs créatifs – le rapport met en lumière l’évolution des comportements des utilisateurs et propose des clés pour exploiter ces changements.

1. Fusion de marque : vers des connexions plus authentiques

La fusion de marque se concentre sur la création de liens profonds et durables entre les marques et leurs audiences. Le rapport souligne l’importance de la diversité des créateurs : deux utilisateurs sur trois préfèrent que les marques collaborent avec une large variété de profils. Cette stratégie renforce la pertinence et stimule la confiance. Exemple : L’Oréal Paris s’est associée à des créateurs humoristiques pour promouvoir ses produits avec authenticité.

2. Osmose d’identité : intégrer les valeurs des consommateurs

Les identités étant en constante évolution, les marques sont invitées à s’adapter en intégrant des valeurs dynamiques. TikTok propose des outils comme l’IA générative pour faciliter la création de contenus audacieux et engageants. Par exemple, des campagnes basées sur les commentaires des utilisateurs permettent de répondre directement aux attentes, créant ainsi un dialogue transparent et une fidélité accrue.

3. Catalyseurs créatifs : des outils pour imaginer différemment

Le rapport met en avant des solutions comme le TikTok Symphony Creative Studio et l’IA pour transformer des idées en campagnes impactantes. L’objectif : permettre aux marques de réutiliser leurs contenus efficacement tout en répondant aux attentes culturelles émergentes. Les annonces au format image et les concepts collaboratifs basés sur des mêmes illustrent cette tendance.

Les communautés au cœur de l’expérience

TikTok identifie des communautés comme #WomenInSTEM ou #SelfCare, où les marques peuvent interagir de manière authentique. Ces espaces favorisent l’inclusivité, encouragent la créativité et amplifient l’impact des campagnes.

Ne reste qu’à espérer que ce rapport gardera du sens, malgré le rachat de TikTok qui doit se faire avant le 19 janvier, sous peine que l’application soit interdite aux États-Unis. Un rachat qui pourrait être envisagé par Elon Musk… ce que ByteDance a qualifié de “pure fiction”.