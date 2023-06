L’équipe de Grande-Bretagne dévoile sa superbe identité pour les JO 2024

Un challenge réussi pour la deuxième marque préférée des Britanniques.

À l’approche des Jeux Olympiques de Paris 2024, l’attention de chaque pays est portée à l’équipe qui le représente, et aux athlètes qui la composent. Le challenge, pour ces marques olympiques, est de garder l’attention de la population en dehors des périodes de compétition. Team GB, la marque de l’Association Olympique Britannique, a souhaité renforcer sa relation avec ses fans de tous âges, ses sponsors et ses partenaires commerciaux, un an avant les prochains jeux à Paris. C’est à l’agence de branding et de design Thisaway qu’il a incombé de relever le challenge.

Et cette nouvelle identité est des plus réussies. L’ensemble de couleurs vibrantes et emblématiques, de formes diverses et la nouvelle typographie qui représente le désir d’extraordinaire de la marque parviennent à créer un branding unique et reconnaissable, ce qui est un prérequis de n’importe quelle identité de marque réussie. Son nouveau slogan, Everyday Extraordinary, vise à rapprocher les fans de la marque en racontant des histoires vraies, auxquelles chacun peut s’identifier… et qui montrent que ces athlètes, qui excellent dans leur sport, sont tout autant de simples Britanniques que leurs fans.

“Depuis le début du projet, Thisaway nous a challengés à élargir la vision et la raison d’être de notre marque. Cela signifie que notre nouveau positionnement, non seulement, nous permet de continuer à inspirer nos athlètes et coachs, mais engage également plus largement la population britannique à travers le cercle Olympique. Ceci, en addition avec cette identité fraîche et dynamique, a donné à notre organisation une énergie et une confiance renouvelée. Nous avons maintenant une plateforme fantastique pour nous aider à accomplir nos objectifs commerciaux et sportifs vers Paris 2024” s’enthousiasme Scott Field, directeur de la communication et du marketing de Team GB.