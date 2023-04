The Source propose à ses salariés de dormir au bureau

Mais ce n’est pas pour des charrettes !

The Source, société de production vidéo pour les réseaux sociaux basée à Londres, New York et Paris, vient d’acquérir et de rénover 500 m² de bureaux sur le boulevard Magenta. Cette nouvelle installation permettra à ses employés qui ne souhaitent plus vivre dans la capitale de loger sur place une à deux nuits par semaine. L’occasion de humer l’air frais de la campagne et écouter le chant du coq dès 5h du matin, le reste du temps.

Ce nouvel espace de travail, qui reflète la culture de l’entreprise, a tout ce qu’il faut là où il faut. Il comprend des espaces de bureau classiques, des salles de réunion, une cuisine, 15 cabines téléphoniques, un véritable café parisien et même un espace billard. En outre, il comprend trois salles de réunion qui se transforment en studios confortables pour y dormir avec une entrée privée et une salle de bains, un canapé-lit, une armoire et un service de blanchisserie quotidien. Avec tout, ça, on se doute qu’il sera vite noir de monde.

En réalité, cette initiative de l’entreprise s’est avérée cruciale pour fidéliser ses employés actuels et attirer de nouveaux talents. D’après ses dires, grâce à cette solution, quatre salariés ont déjà pu s’installer à Lyon, Tours ou en Mayenne tout en travaillant à Paris certains jours de la semaine. Cette action a été très bien accueillie et a permis à l’entreprise de se classer dans le top 20 des “meilleurs lieux de travail” en France, établi par Great Place To Work, spécialiste de la mesure de la qualité de vie au travail, en avril 2023.

“L’année 2022 a été charnière car, en pleine sortie de la crise Covid, alors que beaucoup d’entreprises se séparaient de leurs bureaux et s’installaient dans des espaces de coworking, nous avons adopté une autre approche : acquérir et aménager des espaces à notre image, en tenant compte des nouvelles attentes des salariés et des candidats. Cette nouvelle politique RH a joué un rôle décisif dans notre capacité à fidéliser et attirer des talents.” nous explique Fabien Gagnot co-fondateur de The Source.

Après Morning vantant la beauté de ses coworkings avec BETC, ce printemps semble être celui de la revalorisation des espaces de travail.