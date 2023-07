Éric Larchevêque défie TOUTES les nuisances sonores d’open space

Vous avez déjà assisté à ce concert, malheureusement.

Un Français sur cinq travaille au moins à temps partiel en open space. Si c’est une expérience que vous avez déjà connue, l’expression “ambiance sonore” vous est certainement familière. Entre l’imprimante sollicitée à tout bout de champ, la machine à café bien utile, mais aussi bien bruyante, les cliquetis de nombreux doigts sur divers claviers ou même ce collègue qui vous fait partager tous ses appels, l’atmosphère sonore d’un open space peut être vite oppressante.

Bref, à un moment – voire tout le temps – vous avez besoin d’être calme pour être productif. Work With Island a des solutions pour vous, matérialisées par ses cabines de silence. Pour en faire la promotion, The Good Company a imaginé “The Open Space Orchestra” avec tous les bruits que vous détestez, organisés en symphonie, et ce en plein Viva Tech, un salon connu pour son environnement sonore très dense. Eric Larchevêque, co-fondateur de la licorne Ledger et coach dans l’émission « Qui veut être mon associé ? », a eu l’honneur d’être le testeur de cette cabine. Sa mission ? Réussir son appel téléphonique avec un investisseur malgré le vacarme ambiant.

La démonstration produit : c’est vieux comme la publicité ou le commerce, mais cela fonctionne toujours ! D’autant plus avec un peu de fantaisie, et de mélodie de bureau.