Pour vos prochaines vacances, voyagez au pays de la censure avec RSF

Quand le tourisme cache la répression.

Le 2 mai 2025, Reporters sans frontières (RSF) et l’agence The Good Company lancent une campagne percutante à l’occasion de la publication du Classement mondial de la liberté de la presse. En détournant les codes du voyage, cette campagne met en lumière les dangers auxquels sont confrontés les journalistes dans des pays souvent perçus comme des destinations de rêve. Grèce, Cambodge, Philippines, Mexique, Égypte… : ces lieux prisés des touristes ne sont pas à l’abri des atteintes à la liberté de la presse, et c’est précisément ce qu’expose cette initiative.

À travers des visuels aux allures de brochures touristiques, la campagne crée un contraste saisissant. Elle présente d’abord ces pays sous un angle idyllique : plages ensoleillées, temples majestueux, paysages à couper le souffle. Mais très vite, le message devient plus inquiétant, en dévoilant une accroche glaçante. Derrière les palmiers et les sites historiques, des journalistes sont confrontés à des intimidations, des violences, et dans les pires cas, à la mort. C’est cet aspect sombre que la campagne cherche à mettre en avant afin de déranger et provoquer une prise de conscience.

Cette initiative se déploie sur plusieurs canaux digitaux, avec une forte présence sur les réseaux sociaux, accompagné d’un volet radio et d’un film digital qui viennent compléter le dispositif. En plus de cette diffusion, la campagne s’appuie sur un réseau d’influenceurs et de créateurs de contenus pour amplifier son message et sensibiliser leurs communautés. L’objectif est clair : utiliser la créativité pour dénoncer des vérités souvent ignorées et donner un visage à la répression qui se cache derrière ces destinations touristiques.En s’associant à The Good Company, RSF poursuit une stratégie de communication audacieuse, capable de surprendre et de toucher un large public. À travers cette campagne, les deux organisations visent à responsabiliser le grand public concernant ses choix de vacances : séjourner dans un pays qui bafoue la liberté de la presse, c’est soutenir indirectement le régime autoritaire en place.

Fiche technique