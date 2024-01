Comment réconcilier les boomers et la Gen Z ? Avec un agneau

Dessine-moi un barbecue.

De nos jours, impossible de l’ignorer et inutile de le nier, les différentes générations qui constituent notre société sont plus éloignées et différentes que jamais. Entre les Gen X, Y et Z, les millennials ou encore les Boomers, aucun ne semble se comprendre. Et bien que les frontières des années puissent changer en fonction de votre interlocuteur, il suffit souvent de quelques minutes pour déterminer à quelle génération appartient un individu… Et si ce n’est pas la même que la vôtre, voilà que la discussion vient de se compliquer radicalement.

Voilà le postulat de départ de The Monkeys dans cette campagne pour Meat & Livestock Australia (l’ennemi des végétariens et des vegans). Dans cette vidéo de 3 minutes intitulée Generation Gap, chaque génération est devenue le pire d’elle-même jusqu’à ce qu’un fossé physique sépare l’Australie en 4, empêchant à chacun de faire la moindre tentative de rapprochement.

Enfin, ça, c’est jusqu’à ce qu’un barbecue d’agneau fumant apparaisse au milieu de toutes ces générations, pour toutes les mettre d’accord sur une chose : voilà un fumet délicieux ! Et voilà qu’à partir de là, les générations se retrouvent, avec leurs différences, mais aussi leurs points communs. Bon, la campagne n’a pas mentionné ce qu’il en était pour ceux qui ne mangent pas de viande ; mais on ne peut qu’espérer que nous avons d’autres points communs avec ceux-ci.

Graeme Yardy, directeur du marché intérieur chez Meat and Livestock Australia, a souligné que malgré les stéréotypes générationnels amplifiés par la culture populaire, il y a plus de similitudes que de différences entre les générations. La campagne est conçue pour rappeler que ce qui unit les Australiens, que ce soit leur amour pour les héros sportifs ou les paysages magnifiques, est plus fort que ce qui les divise. Scott Dettrick, directeur de création de The Monkeys, a ajouté que la campagne, avec son exploration des différences générationnelles et des attitudes, invite à la réflexion sur la manière dont les générations peuvent se rapprocher.

La publicité a été diffusée pour la première fois le 7 janvier et sera visible sur les chaînes de télévision gratuites et payantes, ainsi que sur les médias sociaux et les canaux de vente au détail. L’agence One Green Bean s’occupera également de la promotion via des contenus sur les médias sociaux et les influenceurs à partir du 15 janvier.