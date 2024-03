Pour le lancement de TF1+, Nikos Aliagas s’invite dans HPI

HPS : Haut Potentiel de Streaming.

Cela fait maintenant deux mois que TF1 a déployé sa toute nouvelle plateforme de streaming gratuit, TF1+, succédant à MYTF1. Cette transition a marqué un tournant important dans le paysage audiovisuel français, offrant aux spectateurs une expérience de divertissement et d’information. Avec une campagne d’affichage, TF1+ a célébré le lancement de cette plateforme en mettant en lumière des valeurs telles que le rassemblement, la convivialité et l’accessibilité à tout moment et sur tous les écrans.

TF1+ et l’agence Belle dévoilent cette fois-ci « Les Suspects », l’épisode de la célèbre série HPI le plus court de l’histoire. En 27 secondes, vous aurez le droit à une situation assez cocasse dans un commissariat. Entre Audrey Fleurot, Bruno Sanchez, Nikos Aliagas, un cow-boy, un astronaute, un gladiateur et une cambrioleuse… et oui, cela fait beaucoup ! Dans ce spot, nous retrouvons l’héroïne de HPI, Morgane Alvaro, derrière la vitre d’un commissariat, en pleine séance d’identification avec son coéquipier Gilles Vandraud.

S’inspirant du succès de la série HPI, cette campagne vise à captiver le public en lui offrant une expérience immersive où fiction et publicité se confondent. En interagissant avec le spectateur, le film « Les Suspects » brise le 4ᵉ mur, créant une expérience unique. L’agence Belle souhaitait d’ailleurs se donner pour objectif de captiver les spectateurs TF1 habituels, afin de les surprendre.

Cette publicité sera lancée à la manière d’une véritable création originale de TF1+, avec une fausse bande-annonce, des teasers sur les réseaux sociaux et une place dédiée sur l’écran d’accueil. La bande-annonce de ce film publicitaire, dévoilant les coulisses de sa réalisation est déjà disponible pour donner un avant-goût aux spectateurs pour la sortie prévue le 23 mars à 13h30 et une campagne d’affichage à partir du 27 avril.

TF1+ ambitionne d’être la destination de choix pour les Français en termes de divertissement et d’information au quotidien. Avec 4 millions de streamers quotidiens, TF1 se place en tant que leader du marché de la télévision avec l’intention de maintenir cette dynamique grâce à une multitude de nouveaux projets. La plateforme place la satisfaction de l’utilisateur au cours de son engagement, en mettant en avant les recommandations personnalisées et une offre de contenu diversifié répondant aux attentes de son public. Pour ceux qui souhaitent bénéficier d’avantages supplémentaires, TF1+ propose une option premium à 5,99€ par mois.

Des partenariats ont également été établis pour renforcer la portée de TF1+. SFR, par exemple, proposera une offre gratuite et payante avec ses services. Quant à Samsung, les utilisateurs pourront découvrir la promotion du service TF1+ directement sur leurs TV connectées.