TF1+ domine le streaming français avec 4,1 millions d’utilisateurs quotidiens

Un reach mensuel de 34,4 millions.

TF1+ poursuit son ascension et confirme son statut de première plateforme de streaming gratuite en France. En février 2025, le service revendique 4,1 millions de streamers quotidiens, en hausse de 10 % sur un an, et un reach mensuel de 34,4 millions d’utilisateurs (+9 % vs février 2024).

Un succès qui s’illustre particulièrement auprès des 15-34 ans, avec 12 millions de streamers mensuels dans cette tranche d’âge. Depuis le début de l’année, TF1+ cumule près de 180 millions d’heures de visionnage.

Avec 30 000 heures de programmes disponibles, TF1+ mise sur une offre variée pour capter l’attention du public. Le cinéma joue un rôle clé dans cette dynamique, atteignant ses meilleurs niveaux d’audience depuis le lancement de la plateforme. Parmi les succès récents : The Batman, la trilogie Les Tuche ou encore Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre.

Le divertissement n’est pas en reste, avec des records d’audience pour plusieurs émissions phares :

– The Voice signe une semaine record en février ;

– Danse avec les stars cumule 14 millions de vidéos vues, en hausse de 50 % par rapport à la saison précédente ;

– Koh-Lanta réalise un lancement historique avec 3 millions de vidéos vues.

Avec ces performances, TF1+ montre que tout n’est pas perdu pour les groupes télévisuels françaises face aux géants de la SVOD : bien au contraire.