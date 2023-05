Tesla avait promis de ne jamais faire de pub… mais ça, c’était avant

Une publicité sans (fil) conducteur.

Elon Musk le sait. Pour atteindre les 20 millions de véhicules produits en 2030, Tesla va devoir adopter une approche proactive pour trouver de nouveaux clients. Alors que l’entreprise se vantait jusqu’à présent de ne pas avoir « besoin de pub pour vendre », ce spot publicitaire marque un changement de cap en relançant le moteur de son pôle marketing et communication pour s’engager dans les canaux classiques de la publicité. Paraît-il qu’il n’y a que les con-structeurs qui ne changent pas d’avis.

La chaîne YouTube officielle du constructeur automobile est active depuis 13 ans et compte actuellement 303 vidéos. En comparaison, Mercedes-Benz, une autre entreprise du secteur, a publié sept fois plus de vidéos malgré une durée de présence similaire sur la plateforme. Et c’est plutôt logique, car contrairement à nombre de ses concurrents, Tesla n’a pas dépensé de budget publicitaire pour les spots TV. Pourtant, cela ne l’a pas empêché d’atteindre une capitalisation boursière remarquable, et ce, malgré le “couac Twitter”. La croissance et le succès de Tesla reposent davantage sur d’autres facteurs tels que l’innovation technologique, la qualité de ses produits – sa fameuse “big battery” – ainsi que l’engouement suscité par la marque et son fondateur si controversé. Une stratégie singulière qui malheureusement courbe l’échine au vu des objectifs annoncés par le Master Plan 3 et de la concurrence asiatique de plus en plus rude. Il était donc temps pour Tesla de revenir sur son titre de “communicant à succès sans aucune publicité”.

Alors qu’Elon Musk informait il y a quelques jours les investisseurs de sa volonté de se lancer dans la publicité, un clip de 2 minutes est sorti. Un format témoignage – pas novateur pour deux sous – publié pour la première fois sur Twitter par la division asiatique de Tesla et centré sur l’expérience au volant d’une mère de famille ayant fait l’acquisition d’une Model 3. Peut-être pas particulièrement audacieuse, le doute subsiste quant à savoir si cette publicité verra sa déclinaison en Europe ou aux États-Unis. Il est probable que la marque envisage de proposer des formats différents pour mieux s’adapter aux marchés. Affaire à suivre…