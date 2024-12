Quelles tendances d’achats pour Noël 2024 ?

A star is born : la seconde main (et demain les cryptos ?)

En matière d’achats de Noël, certains préfèrent les courses de dernière minute, d’autres les to-do list, l’anticipation et les promos du Black Friday ou offrir de l’argent. Certains encore optent pour le made in France, la seconde main ou les grands magasins. En d’autres termes, il y a autant de comportements que de cadeaux sous le sapin. Cela n’empêche pas des tendances de se dessiner, et cette année, le contexte économique, couplé à des comportements renouvelés, placent les cadeaux de seconde main en bonne place dans la hôte du Père Noël.

Revue des tendances des achats de Noël 2024, avec OpinionWay pour Bonial, Ifop pour leboncoin, l’Institut CSA Research pour IKEA, Kantar Media, Flashs pour Galeon et Mastercard.

La seconde main séduit de plus en plus

Sur les douze mois de l’année, Noël reste LA fête durant laquelle les Français offrent des cadeaux, devant les anniversaires et Pâques (Kantar Media – données TGI France 2024R2). Signe que la seconde main se démocratise, si ce n’est se banalise, pas moins de trois marques et instituts de sondage en ont fait la tendance des achats de Noël de cette année. Mais la pratique semble toutefois relativement nouvelle : dans l’étude Ifop x leboncoin, 62 % (+3 points par rapport à 2023) de ceux ayant déjà offert ce type de cadeau indiquent qu’ils le font depuis moins de trois ans et 18 % depuis trois à cinq ans.

Dans son 5ᵉ vague du baromètre « Les Français et les achats de Noël » réalisé par OpinionWay, Bonial voit également cette tendance de consommation émergente gagner du terrain dans les habitudes des Français. Ainsi, un Français sur trois (33 %) prévoit d’acheter des cadeaux de seconde main pour Noël. Un choix plus marqué chez les jeunes (18-24 ans), principalement motivé par un budget contraint et la nécessité de réaliser des économies.

Ainsi, 64 % des consommateurs choisissant des cadeaux de seconde main le font avant tout pour économiser, tandis que 27 % privilégient cette option pour des raisons écologiques. Ce besoin d’économies est plus fréquent chez les femmes, les foyers avec enfants et les moins de 35 ans. Les plus jeunes, notamment les moins de 25 ans, se distinguent toutefois en adoptant davantage cette pratique à Noël pour des considérations environnementales.

Chez leboncoin, cette tendance parait plus générationnelle, puisque 57 % des 18-24 ans et 59 % des 25-49 ans y ont recours, contre seulement 28 % chez les plus de 65 ans, selon l’IFOP. 87 % des +64 ans estiment qu’un cadeau de Noël doit être neuf (Institut CSA Research pour IKEA). Une préférence qui repose principalement sur la conviction qu’un cadeau neuf est de meilleure qualité et donc témoigne de la considération que l’on porte à celui qui le reçoit. Pourtant, 1 Français sur 2 estiment qu’un cadeau de seconde main a autant de valeur qu’un cadeau neuf.

Pour mettre en lumière la valeur émotionnelle des produits d’occasion, Label Emmaüs a lancé la campagne « Des Histoires pour Noël » : la plateforme solidaire entend sublimer les objets vendus en racontant leur histoire.

Adoptée initialement par des foyers modestes, l’achat de seconde main s’étend désormais à toutes les catégories sociales, avec une hausse notable chez les ménages les plus aisés (+7 points en un an).

Kantar Media relève que les préférences des Français en matière de cadeaux de Noël se tournent vers :

1. Les produits de loisirs, culture et les jeux (61 %) ;

2. Les produits alimentaires et les boissons (46 %) ;

3. La mode et les accessoires (36 %).

Pour ces achats, le budget reste plutôt conséquent : 33 % des Français dépensent plus de 200€ et près de 20 % dépassent les 300 €, voire les 500 € chez les 65 ans et plus (OpinionWay pour Bonial). Dans l’étude Kantar Media, 22% des consommateurs se déclarent favorables à la seconde main.

Les produits culturels, les vêtements et les jouets figurent parmi les cadeaux de seconde main les plus prisés, relevait Ipsos pour Rakuten. Avec l’engouement des dernières années pour le vintage, la décoration d’occasion vit de belles heures. Elle arrive en 2e position du classement des cadeaux de seconde main les plus populaires, devant les vêtements et l’équipement électroniques (mais derrière les livres), souligne pour sa part IKEA (source Institut CSA Research), dont les espaces de seconde vie “Bonne trouvaille” mis en place dans ses 36 magasins connaissent un certain succès.

“Culturellement encore tabou dans notre pays il y a quelques années, offrir un cadeau de seconde main est une pratique aujourd’hui en plein essor. 41 % des Français ont en effet déjà offert à quelqu’un un objet neuf qu’ils avaient eux-mêmes reçu en cadeau, dont 20 % l’ont fait plusieurs fois. Plus globalement, plus de quatre d’un sondé sur dix (46 %), ont déjà offert un cadeau de seconde main, dont 28 % plusieurs fois. (…) Le fait que quatre Français sur dix aient déjà offert et la même proportion ait reçu ce type de présent, démontre que cette pratique est en train de s’imposer dans nos comportements”, analyse Jérôme Fourquet, politologue et directeur du département opinion et stratégies d’entreprise de l’IFOP.

Chiffres clés OpinionWay x Bonial :

– 414 € de budget moyen (-12 € vs. 2023) ;

– 7 cadeaux en moyenne par personne (stable) ;

– Famille avec 2 enfants ou + : 9 cadeaux en moyenne et un budget de 498 € (vs. 405 € pour les foyers sans enfant) ;

– 82% des Français envisagent de faire les achats en magasins ;

– Le prix reste le principal critère de choix du lieu d’achat (39%) ;

– Près d’1 Français sur 2 prévoit de consulter les catalogues, avec une préférence pour les catalogues en ligne (32%) ;

– Amazon est la principale hotte du Père Noël pour plus d’1 Français sur 2.

75% des personnes ayant déjà acheté des objets de seconde main pour les offrir se les sont procurés sur internet. Le développement spectaculaire de plateformes de ventes entre particuliers comme Leboncoin a incontestablement accompagné l’adoption de cette nouvelle pratique du cadeau de seconde main en élargissant considérablement la palette d’objets et de références facilement disponibles et à moindre coût. D’autres lieux d’achats plus classiques sont également fréquentés, mais dans des proportions moins importantes. 47% des personnes ayant déjà offert un cadeau de seconde main l’ont préalablement trouvé et acheté dans une brocante, une braderie ou un vide-grenier, manifestations qui ont connu ces dernières années un retour en vogue. 30% se sont procuré le cadeau offert ensuite dans un magasin spécialisé (friperie, solderie…) et la même proportion (28%) auprès d’associations comme Emmaüs ou le Secours populaire.

De l’argent et des cryptos

À côté des cadeaux de seconde main, l’argent devient également un cadeau de plus en plus apprécié, car jugé pratique et utile… en évitant de se creuser la tête bien longtemps pour trouver le présent idéal. L’argent sonnant et trébuchant… mais aussi, les cryptos révèle Flashs pour Galeon.

Plus d’un Français sur cinq (22 %) préfère recevoir de l’argent à Noël, une tendance particulièrement marquée chez les jeunes (44 % des 18-24 ans), les personnes à faibles revenus (34 % de ceux gagnant moins de 1 300 € par mois) et les femmes (26 % contre 18 % des hommes). Par ailleurs, 67 % des Français envisagent d’offrir de l’argent cette année, une pratique surtout répandue chez les plus de 55 ans (74 %) et les ménages aisés (72 % des foyers gagnant plus de 2 500 € par mois).

Un cadeau considéré comme utile, car il permet au destinataire d’acheter ce qu’il souhaite (68 %), et pratique, car il élimine le casse-tête de trouver une idée de cadeau (16 %). Les objections restent marginales : 12 % trouvent l’argent trop impersonnel, et 4 % considèrent gênant que la valeur du cadeau soit affichée.

Bien que les Français soient globalement moins réceptifs à l’idée d’offrir des cryptomonnaies, cette pratique suscite l’intérêt, principalement chez les jeunes encore une fois. Près de 57 % des 18-24 ans seraient curieux ou contents de recevoir des cryptomonnaies, contre 41 % de la population générale. Si 22 % des Français envisagent d’offrir des cryptos à Noël, 44 % estiment qu’elles restent une niche réservée aux initiés, tandis que 22 % pensent qu’elles pourraient se démocratiser.

Cette nouvelle appétence pour les cryptomonnaies met en lumière un glissement vers des cadeaux plus pragmatiques et modernes, en phase avec les attentes des jeunes générations et les évolutions économiques. L’argent et, dans une moindre mesure, les cryptomonnaies incarnent une adaptation aux nouvelles réalités financières et aux aspirations des consommateurs.

Une enquête récente de Mastercard révèle ainsi que la Génération Z en Europe préfère les expériences aux cadeaux traditionnels, favorisant des moments mémorables qui créent des liens et laissent une impression durable. Près des deux tiers (63 %) des 18-24 ans augmentent leurs dépenses consacrées aux expériences cette année, ce qui en fait le groupe d’âge le plus enclin à le faire en Europe.

Les expériences les plus prisées incluent la visite de destinations incontournables (68 %), l’assistance à des concerts ou spectacles live (53 %), les repas dans des restaurants de rêve (42 %) et les séjours dans des hôtels uniques ou célèbres (41 %). Leur préférence pour de l’argent à Noël.

Près de la moitié (47 %) des répondants de la Génération Z investissent dans des expériences pour renforcer leurs liens avec leurs proches. Des motivations sociales, comme le partage de photos et vidéos de ces moments, jouent également un rôle important.

Les réseaux sociaux influencent considérablement les choix de voyages des 18-24 ans (27 %). Les Millenials et la Génération Z (37 % et 40 %, respectivement) montrent une forte volonté de voyager pour vivre des expériences qui les passionnent.

Pour la Génération Z, les cadeaux idéaux sont des opportunités d’aventure, de connexion et de souvenirs mémorables. Que ce soit à travers des voyages, des spectacles ou des expériences culinaires uniques, ils privilégient le partage et la création de souvenirs aux possessions matérielles. Cette évolution reflète une nouvelle approche des cadeaux, centrée sur la joie, les relations et l’esprit des fêtes.