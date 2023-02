Ebook : Les 6 KPIs essentiels d’une agence

Toute bonne décision se prend avec les bons indicateurs.

Article sponsorisé par Teamleader

Lorsque l’on dirige une agence, suivre de près ses indicateurs de performance est clé pour la santé de la structure, qu’elle soit en phase de croissance ou non. Mais entre la marge brute, les heures facturables, la trésorerie, le CA déjà réalisé et celui potentiellement à venir, il n’est pas simple d’identifier les KPIs qui feront vraiment la différence au moment de prendre des décisions clés. Plus compliqué encore : arriver à remonter ces indicateurs de façon fiable à tout moment, et cela sans effort.

C’est là qu’intervient Teamleader, avec ses solutions CRM / gestion de projet / facturation, utilisées par plus de 4 000 agences en Europe (France, Allemagne, Italie, Belgique et Pays-Bas notamment). Que ce soit Focus, à destination des agences de moins de 15 personnes, ou Orbit, pour les plus grandes structures, l’offre cloud de Teamleader permet de faire remonter nombre d’indicateurs de performance d’une agence, de façon naturelle, précise et rapide.

Fort de cette expérience acquise depuis plus de 10 ans au contact des agences, Teamleader a développé une web-série Agency Life, conçue par les agences, pour les agences, qui abordent les défis et problématiques des agences aujourd’hui au travers de nombreux formats : livre-blanc, article, et bientôt podcast ! Teamleader a identifié les 6 KPIs qui font la différence au sein d’une agence et nous les restitue aujourd’hui dans un livre blanc. Des témoignages de dirigeants d’agence appuient ces enseignements. Nos lecteurs reconnaîtront dans le panel français, Jan Belletti, cofondateur de Sixtine et Margaux Rogot, CSM et Team Leader chez Noiise.

Découvrez sans plus attendre les 6 KPIs essentiels pour votre agence :

Aperçu du livre blanc