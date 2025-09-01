Winamax vise la Lune avec TBWA\Paris

Décollage imminent.

Winamax et TBWA\Paris reprennent leur envol avec une nouvelle campagne à grand spectacle : The Moon Race. Fidèle à sa signature « Le plus important c’est de gagner », le leader des paris sportifs français transpose l’esprit de compétition dans une odyssée lunaire décalée et spectaculaire.

Réalisé par Romain Chassaing, déjà derrière deux campagnes de la marque (dont celle avec la fameuse pelote de laine), le film met en scène une multitude de challengers improbables – gitans bricoleurs, pompiers téméraires, geeks survoltés, cuisiniers japonais ou inventeur fou – tous déterminés à construire leur propre propulseur pour décrocher la victoire. Pas de fusée Apollo 11, mais une créativité débridée et une atmosphère de blockbuster hollywoodien, soutenue par une réorchestration inédite du morceau culte Still Dre.

La tension monte dès les premières images : une foule entière se rassemble pour assister à cette course effrénée vers l’espace. Entre explosions, cascades et humour absurde, The Moon Race transforme le ciel en arène, où seule compte la capacité à aller plus haut, plus vite, plus fort.

Cette campagne bénéficie d’un plan média 360° : TV, VOL et display dès le 31 août, puis affichage extérieur et digital à partir du 8 septembre. Winamax l’accompagne d’une activation promotionnelle baptisée Bang to the Moon, invitant les parieurs à transformer leurs mises gagnantes en points de propulsion pour gravir, virtuellement, les 400.000 km séparant la Terre de la Lune.

Avec ce nouvel opus, Winamax confirme une nouvelle fois son goût pour les récits grandioses, l’autodérision et l’excès maîtrisé, installant durablement sa marque dans l’univers du spectacle publicitaire.

Fiche technique