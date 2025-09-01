Winamax vise la Lune avec TBWA\Paris

Par la Réclame le 01/09/2025

Temps de lecture : 2 min

Décollage imminent.

Winamax et TBWA\Paris reprennent leur envol avec une nouvelle campagne à grand spectacle : The Moon Race. Fidèle à sa signature « Le plus important c’est de gagner », le leader des paris sportifs français transpose l’esprit de compétition dans une odyssée lunaire décalée et spectaculaire.

Réalisé par Romain Chassaing, déjà derrière deux campagnes de la marque (dont celle avec la fameuse pelote de laine), le film met en scène une multitude de challengers improbables – gitans bricoleurs, pompiers téméraires, geeks survoltés, cuisiniers japonais ou inventeur fou – tous déterminés à construire leur propre propulseur pour décrocher la victoire. Pas de fusée Apollo 11, mais une créativité débridée et une atmosphère de blockbuster hollywoodien, soutenue par une réorchestration inédite du morceau culte Still Dre.

La tension monte dès les premières images : une foule entière se rassemble pour assister à cette course effrénée vers l’espace. Entre explosions, cascades et humour absurde, The Moon Race transforme le ciel en arène, où seule compte la capacité à aller plus haut, plus vite, plus fort.

Cette campagne bénéficie d’un plan média 360° : TV, VOL et display dès le 31 août, puis affichage extérieur et digital à partir du 8 septembre. Winamax l’accompagne d’une activation promotionnelle baptisée Bang to the Moon, invitant les parieurs à transformer leurs mises gagnantes en points de propulsion pour gravir, virtuellement, les 400.000 km séparant la Terre de la Lune.

Avec ce nouvel opus, Winamax confirme une nouvelle fois son goût pour les récits grandioses, l’autodérision et l’excès maîtrisé, installant durablement sa marque dans l’univers du spectacle publicitaire.

Fiche technique

AnnonceurWinamax
PrésidentsAlexandre Roos, Christopher Schaming
Directeur de la CommunicationMathieu Porri
Directeur de la PublicitéMatthieu Charles
TBWA\Paris
Directeurs de créationBenjamin Marchal, Faustin Claverie
Directeur ArtistiqueFrançois Claux
Concepteur-RédacteurSwann Richard
Assistante Directrice ArtistiqueLaury Maroudin
Responsable TraficFatira Bouaziz
Directeur GénéralJonathan Serog
Directeur de ClientèleLuca Dugaro
Cheffe de publicitéLea Posado Bañuls
Head of Strategic PlanningNicolas Orsoni
Directrice Juridique AdjointeVirginia Palmieri
JuristeMaëva Zara
Business AffairsAlexandra Sol-Griffel, Catherine Aubrespin
\ELSE
CEO & Head of TV ProductionMaxime Boiron
Creative ProducerAmer Zoghbi
Head of SoundOlivier Lefebvre
Music and Sound ProducerFabrice Pouvreau
Sound EngineerAlexandre Robieux, Benoit Mouet
DA MusicThomas Jacquet, Ferdinand Huet
Music Business AffairsVictoria Milward, Nefssetou Gassama
SOLAB FILMS (Production)
DirectorRomain Chassaing
Art DirectorCaroline Soussen
1st ADDidier Mallet
Executive ProducerEdouard Chassaing
ProducerThierry Bettas-Begalin
Production CoordinatorFanny Metzger
Director of PhotographyMatias Boucard
Steadicam OperatorAymeric Colas
Art Department Production DesignerDavid Bersanetti
Concept DesignStéphane Levallois
Casting (Bang Casting Studios)Hannah Simons, Ellie
TUNA+ICON (Local Production)
Line ProducerLuka Mrvos
Production ManagerJelena Radojevic
Production CoordinatorKatarina Zivkovic
Production AssistantBojana Ristic
Costume DesignerUrska Grahovac
Model MakerDavor Dukic
DIGITAL DISTRICT (Post-Production)
Post Production SupervisorMarine Dufossez, Maëva Bonte
VFX SupervisorPierre Pilard
3D SupervisorSylvain Sarradin
EditorManuel Coutant

Tags

Catégories

Crédits

  • Agence : TBWAParis
  • Annonceur : Winamax
  • Pays : France
  • Diffusion : Septembre - octobre 2025

Recommandé pour vous

Buzzman dompte des voitures sauvages pour Motrio (Renault Group)

Buzzman dompte des voitures sauvages pour Motrio (Renault Group)

Marques

BoursoBank confie à Kyan Khojandi la réalisation de ses pubs 

BoursoBank confie à Kyan Khojandi la réalisation de ses pubs 

Marques

Qui remportera le Festival où tu Canes ?

Qui remportera le Festival où tu Canes ?

Engagements

News Scan Book

L'agence de la semaine

Agence : dps

Scan booksponsorisé

Secteur Immobilier : une communication à réinventer

Secteur Immobilier : une communication à réinventer

Agence : dps

Scan Booksponsorisé

Club Lookea s’associe au jeu Les Loups-garous de Thiercelieux

Club Lookea s’associe au jeu Les Loups-garous de Thiercelieux

Agence : Brainsonic

Scan Booksponsorisé

Monoprix remet du peps dans les rayons

Monoprix remet du peps dans les rayons

Agence : The Good Company

Scan Booksponsorisé

Un nouveau trio à la tête de la Direction de Création de Artefact 3000

Un nouveau trio à la tête de la Direction de Création de Artefact 3000

Agence : Artefact 3000

Scan Booksponsorisé

Bioderma lance une campagne 360° pour sa protection solaire détox

Bioderma lance une campagne 360° pour sa protection solaire détox

Agence : CHANGE

Scan Booksponsorisé

1

Le Top 5 Scan Book de l’été

La SPA lance #StopAbandon - Notchup

Scan booksponsorisé

2

Le Top 5 Scan Book de l’été

MAKE IT ICONIC - Choose France - Babel

Scan booksponsorisé

3

Le Top 5 Scan Book de l’été

Qui est le drogué ? Fédération Addiction joue avec les préjugés - Orès Collective

Scan booksponsorisé

4

Le Top 5 Scan Book de l’été

Savéol et les 30 ans de la tomate cerise - L3S GR*S MOT$

Scan booksponsorisé

5

Le Top 5 Scan Book de l’été

Activation Sirop Sport Citror - Be Brandon

Scan booksponsorisé

Précédent Suivant