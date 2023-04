Préservez votre salon, emmenez vos enfants chez McDonald’s

Des chérubins (enfin) invités à se lâcher.

Dans ce nouveau spot VOL (video online) pour McDonald’s signé par TBWA Paris, le leader du fast food commence par nous déconcerter en nous proposant une publicité typique d’un magasin de décoration intérieure. À la IKEA, pour ne pas les citer. Salon rangé à la perfection, meubles flambants neufs et gros plans sur les prix de chaque mobilier ; de quoi faire rêver tous les amateurs de déco.

Mais très vite, un élément vient perturber cet ensemble à priori parfait : des cris d’enfants. En fond sonore, la musique type ascenseur se stoppe net et des rires, des cris et des babillements prennent sa place, nous laissant imaginer le pire quant à l’état de ce salon parfait si ces enfants venaient à y entrer… De quoi rappeler tous les souvenirs de bêtises que chacun a pu faire plus jeune, et qu’on aimerait bien éviter d’avoir à nettoyer maintenant. La signature “Ne prenez aucun risque” s’affiche alors à l’écran, et on nous invite à fêter les anniversaires de nos enfants, neveux ou petits cousins chez McDonald’s.

Une vidéo courte et droit au but, qui se base sur un insight implacable, et qui touchera certainement les parents débutants. La campagne est à retrouver depuis mercredi en ligne, digital et print.