McDonald’s s’allie à Mercredi (Netflix) pour rendre votre rentrée étrange

McDonald’s France et Netflix s’unissent à l’occasion de la sortie de la saison 2 de Mercredi (et plus précisément le 2e acte de la saison 2), la série phénomène signée Tim Burton. Une collaboration qui prend vie dans les 1 589 restaurants de l’enseigne en France, du 2 au 29 septembre, avec une promesse : célébrer la singularité et rappeler que, chez McDonald’s, chacun est le bienvenu, même les plus « étranges ». « Venez comme vous êtes », version 2025.

Sous la bannière « On a tous un côté étrange », l’opération associe expérience client et communication de masse. En restaurant, les consommateurs découvrent une offre éphémère aux accents gothiques : la Black Tears Pepper Sauce, un Dark Sundae nappé d’un coulis violet myrtille, ou encore un Obscure McFlurry KitKat Ball, mais aussi 4 figurines à collectionner. Les lieux se parent d’une PLV inspirée de la Nevermore Academy et les fans peuvent prolonger l’expérience via l’application McDo+, où deux écussons inédits sont proposés.

Côté communication, TBWA\Paris signe un film publicitaire, Le banquet de l’étrange, diffusé en TV et digital, reprenant les codes visuels de la série. La campagne s’appuie également sur un plan social media en mode sombre, une activation immersive sur BeReal (l’app chouchou de la Gen Z authentique askip) et un sponsoring de la série sur Netflix.

« Avec Mercredi, nous proposons une expérience qui dépasse le simple repas, explique Jean-Guillaume Bertola, Chief Marketing Officer de McDonald’s France. Nous célébrons la différence, l’authenticité et l’acceptation de soi, valeurs communes avec la série.«

Avec près de 2 millions de repas servis chaque jour, McDonald’s confirme sa volonté de transformer ses restaurants en scènes culturelles, où la pop culture rencontre l’inclusivité.

