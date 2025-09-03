McDonald’s s’allie à Mercredi (Netflix) pour rendre votre rentrée étrange

Par Élodie C. le 03/09/2025

Temps de lecture : 2 min

Une campagne immersive aux "couleurs" de la série.

McDonald’s France et Netflix s’unissent à l’occasion de la sortie de la saison 2 de Mercredi (et plus précisément le 2e acte de la saison 2), la série phénomène signée Tim Burton. Une collaboration qui prend vie dans les 1 589 restaurants de l’enseigne en France, du 2 au 29 septembre, avec une promesse : célébrer la singularité et rappeler que, chez McDonald’s, chacun est le bienvenu, même les plus « étranges ». « Venez comme vous êtes », version 2025.

Sous la bannière « On a tous un côté étrange », l’opération associe expérience client et communication de masse. En restaurant, les consommateurs découvrent une offre éphémère aux accents gothiques : la Black Tears Pepper Sauce, un Dark Sundae nappé d’un coulis violet myrtille, ou encore un Obscure McFlurry KitKat Ball, mais aussi 4 figurines à collectionner. Les lieux se parent d’une PLV inspirée de la Nevermore Academy et les fans peuvent prolonger l’expérience via l’application McDo+, où deux écussons inédits sont proposés.

Côté communication, TBWA\Paris signe un film publicitaire, Le banquet de l’étrange, diffusé en TV et digital, reprenant les codes visuels de la série. La campagne s’appuie également sur un plan social media en mode sombre, une activation immersive sur BeReal (l’app chouchou de la Gen Z authentique askip) et un sponsoring de la série sur Netflix.

« Avec Mercredi, nous proposons une expérience qui dépasse le simple repas, explique Jean-Guillaume Bertola, Chief Marketing Officer de McDonald’s France. Nous célébrons la différence, l’authenticité et l’acceptation de soi, valeurs communes avec la série.« 

Avec près de 2 millions de repas servis chaque jour, McDonald’s confirme sa volonté de transformer ses restaurants en scènes culturelles, où la pop culture rencontre l’inclusivité.

Crédits

Responsables MarketingJean-Guillaume Bertola, Célia Buissé-Godey, Tiphanie Gain, Pauline Salducci
Responsables Agence TBWA\ParisChristophe Neyret, Lucile Wissocq, Thaïs Martin-Fermaud, Solène Naboulsi
Directeur de CréationCorentin Salignat
Directeur artistique et Concepteur-rédacteurCyrielle Declarey, Pauline Senechault
Planneur stratégiqueCéline Mazza
Responsables agence StarcomLaura Bizet, Anaelle Dilo, Caroline Letailleur, Elise Lichtle
Production Film\Else
RéalisateurTom Green
Creative ProductionElisabeth Boitte
Head of music and soundOlivier Lefebvre
Directeur artistique musiqueFerdinand Huet
Réalisateur sonFabrice Pouvreau
Responsable post-productionElise Gamboa
Post-productionMirada

