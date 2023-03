Les dickpics peuvent sauver des vies

C'est celui qui dick qui l'est.

Selon une étude de 2020 (Source : The Journal of Sex Research, 2020), 50 % des femmes ont déjà reçu une dickpic non consentie. Face à ce fléau qui pulule notamment sur les applications de rencontres, la première association de santé masculine en France, CerHom, s’est tournée vers l’agence TBWA\Paris pour une campagne de sensibilisation d’un nouveau genre. Un diagnostic médical complet de ces clichés, en long en large et en pervers. La santé, c’est important.

Vous ne savez que faire de ces centaines de dickpics ? Vous souhaiteriez soutenir ces mâles frustrés en mal de visibilité ? Ça trompe à pique, CerHom a trouvé une façon astucieuse et millimétrée d’inciter les hommes à consulter plus régulièrement. Pranker ces fameux “dickpickeurs” sur les applications de rencontres et ce, grâce à la création de faux profils. Ils attendaient un avis positif ? Ils auront celui d’un spécialiste. Oui, car si vous ne le saviez pas, seuls 26 % d’entre eux prennent le temps d’aller voir régulièrement un médecin. Pourtant, le cancer des testicules est le cancer le plus fréquent chez les jeunes adultes (15-35 ans) selon la fondation Arc. Résultat des bourses, de nombreuses infections et maladies liées à leurs petits abricots ne sont pas diagnostiquées à temps. Pourtant, avec la carte vitale, ça ne coûterait pas un penny.

Lorsqu’un homme envoie une dickpic, les faux profils lui envoient une réponse type : « Merci Thomas pour ta photo. En regardant attentivement, il semblerait qu’une de tes bourses soit enflée. Cela pourrait être le symptôme d’une infection ou d’un cancer. Pense à consulter un médecin et pour plus d’info rdv sur https://dickpic-diagnostic.com/.«

Pour une consultation anonyme et gratuite, que ces gentlemans modernes n’hésitent pas une minute à envoyer les meilleurs instantanés de leurs attributs sur Whatsapp au 06 98 81 73 51 ou à se renseigner sur le site de l’association.