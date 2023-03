Les AirPods Pro s’envolent avec Megaforce

Fonctionnalité anti-bouchons.

Pour glorifier comme il se doit les nouveaux “pouvoirs” de réduction de bruit de ses nouveaux AirPods Pro, Apple a fait appel aux as des effets spéciaux : le collectif français Megaforce. Décollage garanti dans cette nouvelle campagne à la hauteur des expériences.

A priori, rien ne relie Rihanna à IKEA ou Madonna à Burberry. Rien ? Non. Un collectif d’irréductibles artistes et réalisateurs – Charles Brisgand, Raphaël Rodriguez, Léo Berne et Clément Gallet – aujourd’hui représenté par Iconoclast. Fondé en 2008, le quatuor compte aujourd’hui près de 50 projets de clips vidéo et de publicités en tout genre dans sa filmographie. 8 ans après leur dernière collaboration, Apple et Megaforce remettent le couvert avec un spot de 1 min imaginé par TBWA\Media Arts Lab pour magnifier les spécificités des nouveaux écouteurs sans-fil de la marque.

Il peut arriver que le brouhaha des villes freine brutalement notre écoute musicale. Une frustration telle, qu’on s’imagine parfois capable d’écarter le moindre tapage urbain de notre route, tel Bruce tout-puissant. Un rêve devenu réalité grâce à la fonctionnalité anti-bruit des AirPods Pro. Dans le clip, les effets spéciaux représentent parfaitement cette sensation : d’un toucher un seul, l’héroïne fait léviter la circulation autour d’elle pour éviter qu’elle ne gêne son écoute, le tout sur une reprise du cultissime “Where Is My Mind” des Pixies. Si d’en bas, cette option paraît dangereuse, la vue en vaut son pesant d’oreillettes.