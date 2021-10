Burberry s’envole dans une danse fascinante en pleine campagne

Éloge du courant d’air.

Brouiller les frontières entre réalité et fantaisie, telle est l’ambition de la maison de couture anglaise Burberry avec sa nouvelle campagne de marque Open Spaces. Dans ce court-métrage, le directeur artistique de la Maison, Ricardo Tisci (accompagné de Megaforce) met en scène la citation emblématique de son fondateur Thomas Burberry, « la liberté est inhérente à chaque pièces Burberry« .

Le film place donc les vêtements de la maison de couture à leur véritable place, les grands espaces : “Quatre aventuriers téméraires embarquent pour un voyage placé sous le signe de l’exploration, de la jeunesse et des rêves dans le magnifique cadre naturel de la campagne britannique. Ils parcourent ces paysages en défiant les lois de la gravité, se déplaçant dans de nouveaux espaces au-delà des limites et des attentes, à la découverte de nouveaux horizons et de nouvelles possibilités.”

“Alors que le film touche à sa fin, nos quatre protagonistes s’attirent magnétiquement pour se transformer en une seule entité sillonnant le ciel, unis dans leurs différences. Un symbole de notre connexion avec la nature et les autres. Les rêves, la nature et l’individualité ne deviennent plus qu’un”, explique la marque.

Des plans graphiques et aériens (chorégraphié par le collectif français (la)Horde) tournés dans la campagne britannique qui ne sont pas sans rappeler certaines scènes du film Tigre et Dragon. Ricardo Tisci, Megaorce et (La)Horde ont déjà fait équipe sur le somptueux film « It’s about that fearless spirit and imagination when pushing boundaries » et précédente campagne de Burberry.

En août 2020, Burberry dévoilait sa nouvelle boutique conceptuelle Open Spaces à Shenzhen en Chine. Comme la décrit la marque anglaise, celle-ci s’inspire “de l’esprit d’innovation” de son fondateur Thomas Burberry : “Alimentée par Tencent [le géant du web chinois, NDLR], elle occupe l’espace entre univers physique et numérique.” Une fenêtre interactive représentant une sculpture vivante réagit aux mouvements du corps “pour créer un instant unique et immersif à partager avec vos proches”, précise la marque sur son site officiel.