SEO : Taylor Swift a-t-elle assisté à un match des Jets pour faire oublier ses trajets en jet ?

Un Jet peut en cacher un autre.

En France, si Lena Situations est la boss de la com’, Taylor Swift en est le génie. Sa tournée mondiale, The Eras Tour, a affolé les stats, créé un tremblement de terre (oui, oui), décalé la sortie d’un film et stimulé l’économie américaine. Ces dernières semaines, c’est la NFL qui profite de son aura (et lui rend la pareille) depuis les rumeurs de romance entre la chanteuse et l’une de ses étoiles, Travis Kelce, joueur star des Chiefs de Kansas City.

“That’s him!” 😭 Taylor supportive of Travis Kelce during the Chiefs vs Jets game tonight! pic.twitter.com/GAmUXTqEO0 — Taylor Swift Updates (@SwiftNYC) October 2, 2023

Taylor Swift & Blake Lively react to the Chiefs touchdown.



📺: NBC & Peacock pic.twitter.com/QHn4OxQYJJ — Sunday Night Football on NBC (@SNFonNBC) October 2, 2023

Depuis le 24 septembre, date où elle est apparue dans une loge du stade Arrowhead aux côtés de la mère du joueur, les photos de Taylor Swift et de sa bande vibrant au rythme des matchs de l’équipe alimentent la presse à chaque apparition. Ses moindres faits et gestes sont scrutés, décortiqués, analysés (les marques, comme New Balance, la remercient). Et certains estiment que la chanteuse, se sachant observé, en a profité pour “nettoyer” le web de la mauvaise publicité qui l’entoure. Taylor Swift a en effet été épinglée en 2022 comme étant la personnalité à l’empreinte carbone la plus élevée : 1 184 fois supérieure à celle d’une personne « normale ». La star de la pop se déplaçant régulièrement en jet privé (durée moyenne 80 minutes). Elle en posséderait deux (un Dassault Falcon 900 et un Falcon 50, cocorico).

Quel rapport avec la NFL me direz-vous ? Le 1er octobre dernier, les Chiefs rencontraient les Jets de New York. Taylor était bien évidemment de la partie avec d’autres célébrités de sa team (Sophie Turner, Hugh Jackman, Blake Lively et son mari Ryan Reynolds notamment), elle s’est même prêtée au jeu des photos avec le propriétaire des Jets et son fils.

Yup you guessed it… we’re Swifties too pic.twitter.com/tfrTmirwBj — Woody Johnson (@woodyjohnson4) October 3, 2023

Et la presse du monde entier de relayer les dernières photos de la chanteuse extatique devant le match. De quoi se refaire une virginité numérique avec des nouvelles photos, liens et articles de presse pour la requête “Taylor Swift jet” croient avoir deviné certains internautes avisés.

Also, isn't it sus that so many earlier articles failed to include the rival team (just that Taylor attended a Chiefs game)?



But all of a sudden, when they play the JETS it's in nearly every headline?? pic.twitter.com/sboSelOLMm — Britney Muller 🇺🇦 (@BritneyMuller) October 3, 2023

Sans suggérer que la chanteuse est machiavélique au point de s’acoquiner avec le joueur des Chiefs dans le seul but d’attendre un match contre les Jets pour nettoyer son e-réputation carbonée, d’aucuns s’interrogent sur cette opportunité SEO trop belle pour ne pas la saisir. Notamment Britney Muller, consultante en SEO sur X (anciennement Twitter) qui qualifie cela de “Masterclass en relations publiques 🤌 ».

You have two different search inquiries “Taylor swift’s jets” and “Taylor swift jet emissions”



This still shows up for the latter… pic.twitter.com/F2NdS8uwGa — Michael Choe (@michaelschoe) October 3, 2023

Toutefois, cette théorie fait tellement parler que les articles l’évoquant remontent désormais à la requête “Taylor Swift Jet” observent d’autres internautes… sauf en France, ce territoire d’irréductibles.

Vivement l’avis de Conspiracy Watch.