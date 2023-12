Car l’avenir ne se fait pas sans nous.

Cela ne vous surprendra pas, la seule manière d’avoir une vie qui vous convient est de la construire par vous-même. En tout cas, si vous n’êtes pas l’un de ces riches héritiers ou bien l’un de ces personnages de mangas à qui tout vient facilement, il vous faudra fournir des efforts ; et ça, ceux qui travaillent dans l’industrie le savent bien. Chaque création représente bien plus que sa définition littérale, chose rendue possible seulement par un travail acharné et de la technologie à la pointe. En tout cas, c’est ce qu’affirme le réseau Avec l’Industrie.

La musique de la pub Avec l’Industrie, on a un avenir à fabriquer 2023 semble avoir été conçue pour cette campagne. N’hésitez pas à nous contacter si vous détenez plus d’informations !

La pub Avec l’Industrie, on a un avenir à fabriquer 2023