Uber Eats et Matthew McConaughey révèlent que le Super Bowl est un complot

Et si la NFL n’existait que pour vendre de la nourriture ?

Chaque année, les publicités du Super Bowl rivalisent de créativité pour marquer les esprits. En 2025, Uber Eats s’impose une nouvelle fois comme un acteur incontournable de l’événement avec une campagne aussi absurde que brillante : et si le football américain n’avait été inventé que pour vendre de la nourriture ?

Une théorie du complot qui se tient… (presque). Imaginée par l’agence Special U.S et réalisée par Jim Jenkins (O Positive), la publicité « Century of Cravings » suit Matthew McConaughey dans un voyage à travers le temps, explorant les origines secrètes du football.

Quelques “révélations” à méditer :

– Le surnom pigskin (peau de cochon) du ballon de football aurait été choisi pour donner envie de bacon (incarné par Kevin Bacon, évidemment).

– Les Green Bay Packers doivent leur nom à une entreprise de conditionnement de viande, et leurs fans, les cheeseheads, célèbrent l’industrie laitière locale.

– La franchise des Buffalo Bills ? Une invention pour populariser les Buffalo wings.

Tout au long du spot, McConaughey enchaîne les clins d’œil culturels et s’entoure d’un casting de choix : Martha Stewart, Charli XCX, Kevin Bacon, Greta Gerwig et Sean Evans (Hot Ones). Pourtant, face à cette théorie fumeuse, Greta Gerwig tranche : « Personne ne pense que le football a été créé juste pour vendre de la nourriture. »

Uber Eats ne se contente pas d’un simple spot TV et construit un écosystème complet autour de la campagne. Des teasers ont été diffusés dès janvier sur les réseaux sociaux, avec Charli XCX et Martha Stewart détournant des tendances TikTok et expliquant le football avec des références issues de la culture club.

La marque investit également le terrain physique avec une activation food exclusive : dans plusieurs grandes villes américaines (New York, Los Angeles, La Nouvelle-Orléans, Houston, Orlando…), il est possible de commander la Caesar’s Salad de Martha Stewart en édition limitée via Uber Eats. Servie dans un packaging collector aux couleurs du Super Bowl LIX, l’opération renforce encore le lien entre food et football.

Alors, la prochaine fois que vous commanderez pendant un match, posez-vous la question : et si tout ça n’était pas un hasard ?

En parallèle, Uber Eats Australie dévoile une campagne tout aussi décalée, et transforme Cher en sorcière.