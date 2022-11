4 conseils pour aligner votre stratégie de contenu avec vos efforts publicitaires

Soyez cohérents de A à Z dans votre communication.

Article sponsorisé par Storyblok

Dans un mix marketing, tout annonceur rêve que ses prises de parole soient totalement alignées avec sa plateforme de marque. Mais dans les faits, il y a parfois une différence de ton voire de message entre ses campagnes publicitaires et son brand content.

On pourrait même se dire que la publicité se place au sommet de la pyramide… Et pourtant, le content marketing n’est pas à négliger, puisqu’il permet à une marque de se rapprocher de son audience et de captiver l’attention avec des messages forts grâce au storytelling. De nombreuses marques doivent leur succès à cet art de faire passer des messages à travers du contenu créatif. Oatly en est le parfait exemple avec ses affiches et son site ludique. En plus d’avoir confectionné des packagings qui font sourire, Innocent, Michel et Augustin ou encore Monoprix ont également misé sur la stratégie de contenu sur leurs sites respectifs. Cela leur permet de les reconnecter à leurs clients, et de construire une relation avec eux.

Combiner ces deux moyens de communication optimisera votre présence sur différents canaux – et par conséquent, cela augmentera votre visibilité. La création de contenu peut être utilisée comme un outil qui saura non seulement cibler une clientèle, mais aussi déterminer leurs parcours d’achat. En somme, aligner stratégie publicitaire et stratégie de contenu, c’est puiser dans deux types de communications différents, en faire jaillir tous leurs bénéfices, et instaurer un message solide et cohérent sur tous vos canaux de communication.

Maintenant que vous avez mieux saisi les enjeux d’une telle combinaison de stratégies, nous voulons vous aider à la mettre en place au sein de votre communication. C’est la raison pour laquelle la Réclame et la plateforme de CMS Storyblok vous livrent les 4 conseils clés pour aligner ces deux moyens de communication qui sauront enrichir votre discours de marque.

1. L’importance de l’entonnoir marketing de conversion

Ou « funnel » pour les plus anglo-saxons de nos lecteurs. Vous connaissez sans doute par cœur cette pyramide inversé qui représente le parcours d’achat de vos clients :

Faire coïncider les catégories du funnel (découverte, intérêt, considération, intention, évaluation et achat) dans votre stratégie publicitaire et de contenu s’avère être un moyen très efficace d’atteindre un public et une clientèle plus large – et de qualité.

Afin d’amplifier l’impact de vos actions de communication, la mise en place d’un parcours client spécifique complet (« Customer Journey », dans le jargon marketing) reste primordial. Mais ce processus nécessite que vous gardiez une certaine souplesse, afin de bien tenir compte des changements de besoins et de souhaits de votre audience cible. Vous pourrez alors orienter votre contenu en fonction de ceux-ci. Cette démarche est simple à suivre lorsque les équipes publicité et content marketing suivent et commentent leurs performances respectives ainsi que leurs propres résultats.

Que vous soyez en train d’élaborer une création de contenu ou une publicité, le plus important est toujours de se poser les bonnes questions – et de savoir définir certains éléments en amont, par exemple :

– Qui est le porte parole ? L’entreprise, la marque ou le produit ?

– Pour véhiculer quel message, et dans quel but ? Susciter une réaction, éduquer le public, promouvoir quelque chose, ou simplement transmettre une information ?

– Le discours est-il aligné avec les valeurs de la marque ? Le message est-il suffisamment distinct de celui de nos concurrents ?

– Quel est le public visé ? À qui s’adresse le message ? Dans quel marché ?

– Par quel moyen? Canaux owned, earned ou paid, média ou hors-média ?

– Avec quel budget ?

– Quel est le résultat espéré, et comment le mesurer ?

2. Définissez vos profils de clients idéaux (ICP)

Certes, les messages publicitaires sont le fondement du marketing, ceux-ci vont d’ailleurs fortement influencer le marketing de contenu. Mais le content marketing est également riche en outils capables d’étayer une stratégie de communication. Parmi eux, déterminer les ICP : une pratique dont les publicitaires doivent reconnaître l’importance – on vous explique pourquoi.

Tout comme le funnel, savoir définir vos Profils Clients Idéaux (ICP, ou buyer persona) est un élément clé utilisé dans le marketing de contenu. Cette technique permet à une marque de définir ses clients idéaux, mais aussi de construire une relation de confiance avec ceux-ci.

En plus de permettre de bien définir sa cible, déterminer ses personae permet aux équipes du marketing de contenu de piloter les projets de façon indépendante. Cela signifiant que cette tâche leur fait à la fois gagner du temps, tout en les encourageant dans cette démarche de collaboration – évitant ainsi aux managers de tomber dans la spirale du micromanagement.

3. Ne négligez pas les e-mails

Le marketing de contenu peut tout à fait prendre la forme d’une campagne e-mailing.

Cette forme de marketing reste une valeur sûre et efficace. D’ailleurs, 319,6 milliards d’e-mails ont été envoyés dans le monde en 2021. Ceux-ci permettent d’atteindre des publics ciblés avec des messages précis – à condition de bien définir l’objectif de votre campagne, le message que vous voulez faire passer, et l’heure du coup d’envoi.

Pour parvenir à un résultat optimal, les équipes de publicité et les spécialistes du contenu doivent coopérer et travailler en étroite collaboration. Par exemple, en discutant régulièrement de la manière dont ceux-ci pourraient aligner davantage leurs efforts, et en analysant les résultats des newsletters grâce à de bons outils.

4. Investissez dans des technologies qui facilitent la collaboration

Privilégiez l’utilisation de solutions digitales qui vont faciliter cette collaboration publicité-contenu, comme Storyblok par exemple.

Conçu pour tous les types d’entreprises, ce système de gestion de contenu permettra à votre marque de créer de meilleures expériences sur vos sites web, en prenant la main sur l’ensemble de vos contenus. Et cela, sur n’importe quel canal numérique. Son système à la fois moderne et intuitif permet de gérer et publier l’intégralité de votre contenu en omnicanal rapidement et simplement. Les plus grandes marques comme Adidas, Deliveroo, Decathlon ou encore Pizza Hut leur font confiance, ainsi que les agences Colorz, Razorfish, Unlikely et Nouvelle Vague en France.

En somme : réunir vos efforts publicitaires et votre stratégie de contenu, c’est mettre toutes les chances de votre côté pour maximiser votre visibilité et votre notoriété. Storyblok pourra vous accompagner dans cette aventure, en vous aidant à créer une infinité de sites et de contenu pour votre marque – et ce, quel que soit votre rôle ou votre projet.