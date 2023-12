Spotify Wrapped 2023 offre une expérience encore plus personnalisée et locale

Throwback sur une année musicale.

Le 29 novembre 2023, Spotify France lance Wrapped 2023, marquant la neuvième année consécutive de cette initiative. Wrapped n’est pas seulement une rétrospective annuelle ; c’est une célébration de la diversité et de l’unicité des préférences musicales des Français. Cette année, l’expérience utilisateur est enrichie de nouvelles fonctionnalités interactives, offrant aux fans une immersion plus profonde dans leur parcours musical de l’année. En parallèle, la campagne OOH, DOOH et social de Spotify célèbre les goûts audio des utilisateurs du monde entier, affirmant son statut de moment annuel très attendu.

Wrapped 2023 déploie son charme dans huit grandes villes françaises, dont Paris et Marseille, avec une campagne personnalisée basée sur les écoutes locales. Une des innovations majeures cette année est l’expérience personnalisée offerte aux Parisiens au Citadium Saint-Lazare, où ils peuvent afficher leur Wrapped personnalisé sur la façade de l’enseigne. En outre, Wrapped fait une incursion remarquée dans le monde de Fortnite, témoignant de l’évolution constante de Spotify pour s’engager avec son public. Marie Ybert, responsable marketing chez Spotify France, souligne l’engagement de la plateforme à soutenir la diversité et à offrir une expérience musicale reflétant la pluralité des auditeurs français.

Les tendances de 2023 montrent un plébiscite des artistes locaux, avec une augmentation notable de 20% des écoutes de musique française, dominée par le French Hip Hop, la Pop Urbaine et la Pop. Des artistes comme Jul et Aya Nakamura se distinguent, tandis que des titres nostalgiques continuent de résonner avec les auditeurs. Le programme EQUAL de Spotify, célébrant ses deux ans, a également renforcé la visibilité des artistes féminines françaises. Sur la scène internationale, Spotify contribue à l’exportation de la musique française, avec des artistes comme David Guetta et DJ Snake en tête des écoutes mondiales. La plateforme continue également d’encourager la croissance des podcasts en France, avec une diversité de genres reflétant les intérêts variés des auditeurs français. Antoine Monin, Directeur Général de Spotify en France et au BENELUX, met en avant la croissance de l’écoute de la musique française et la contribution de Spotify à la valorisation des artistes locaux.

Artistes les plus écoutés en France

1. Jul

2. Ninho

3. Gazo

4. Tiakola

5. Damso

Artistes féminines les plus écoutées en France

1. Aya Nakamura

2. Taylor Swift

3. Rihanna

4. Lana Del Rey

5. Billie Eilish

Titres les plus écoutés en France

1. “Bolide allemand” par SDM

2. “Meuda” par Tiakola

3. “Flowers” par Miley Cyrus

4. “Jolie (feat. Ninho)” par GAULOIS

5. “AMBER” par Zola

Albums les plus écoutés en France

1. “Mélo” de Tiakola

2. “Carré” de Werenoi

3. “Liens du 100” de SDM

4. “DIAMANT DU BLED” de Zola

5. “Sincèrement” de Hamza