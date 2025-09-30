Bad Bunny fera le show à la mi-temps du Super Bowl 2026

Par Iris M. le 30/09/2025

Temps de lecture : 2 min

La NFL joue la carte du progressisme rentable.

Bad Bunny assurera le show de la mi-temps du Super Bowl LX, le 8 février 2026 au Levi’s Stadium. L’annonce, faite conjointement par l’artiste, la NFL, Apple Music et Roc Nation, place la superstar portoricaine au cœur de l’événement le plus regardé de la télévision américaine.

Cette décision surprend : l’interprète de Debí Tirar Más Fotos avait sciemment exclu les États-Unis de sa tournée mondiale, expliquant dans un entretien à i-D craindre que l’agence américaine ICE (l’agence fédérale américaine chargée du contrôle de l’immigration et de l’application des lois douanières) ne profite des concerts pour viser certains spectateurs latinos. Une posture militante, qui renforçait alors son image d’artiste attentif à la protection de son public.

Accepter aujourd’hui la scène la plus exposée du pays constitue donc un paradoxe. Mais le Super Bowl n’est pas une tournée : c’est un spectacle calibré et sécurisé, offrant une visibilité sans équivalent. Pour Bad Bunny, c’est l’occasion d’apparaître sur les écrans américains sans renier son choix d’éviter les salles de concert locales.

Pour la NFL et ses partenaires, ce casting s’inscrit dans une logique stratégique. Depuis plusieurs années, Apple Music et Roc Nation pilotent la mi-temps, en misant sur des artistes aux discours sociaux ou politiques affirmés. Une manière de séduire des audiences jeunes et diversifiées, tout en consolidant un événement où les spots publicitaires se vendent à prix d’or, pour ne pas dire prix records.

Mais cette combinaison d’engagement affiché et de sponsoring XXL soulève des critiques. Comment concilier l’image progressiste incarnée par Bad Bunny avec la mécanique commerciale d’un show dont chaque minute publicitaire vaut 16 millions de dollars ? Réponse le 8 février. 

Tags

Catégories

Crédits

  • Évènement : Super Bowl
  • Annonceur : NFL
  • Artiste : Bad Bunny
  • Diffusion : Septembre 2025
  • Pays : Global

Recommandé pour vous

Le football américain ne sert qu’à vendre de la nourriture — Bradley Cooper s’en indigne, pas Uber Eats

Le football américain ne sert qu’à vendre de la nourriture — Bradley Cooper s’en indigne, pas Uber Eats

Marques

La tournée de Dua Lipa “shot on iPhone 17 Pro”

La tournée de Dua Lipa “shot on iPhone 17 Pro”

Marques

Super Bowl 2026 : tous les espaces publicitaires sont déjà vendus

Super Bowl 2026 : tous les espaces publicitaires sont déjà vendus

Événement

News Scan Book

L'agence de la semaine

Agence : T&P France

Scan booksponsorisé

Voies Navigables de France relève tous les possibles du fluvial

Voies Navigables de France relève tous les possibles du fluvial

Agence : Babel

Scan Booksponsorisé

L’authenticité, nouvelle boussole des marques à l’ère du chaos

L’authenticité, nouvelle boussole des marques à l’ère du chaos

Agence : 87seconds

Scan Booksponsorisé

Just Happiness lance sa méthode exclusive : la Happiness Therapy

Just Happiness lance sa méthode exclusive : la Happiness Therapy

Agence : Just Happiness

Scan Booksponsorisé

1

Le Top 5 Scan Book de l’été

La SPA lance #StopAbandon - Notchup

Scan booksponsorisé

2

Le Top 5 Scan Book de l’été

MAKE IT ICONIC - Choose France - Babel

Scan booksponsorisé

3

Le Top 5 Scan Book de l’été

Qui est le drogué ? Fédération Addiction joue avec les préjugés - Orès Collective

Scan booksponsorisé

4

Le Top 5 Scan Book de l’été

Savéol et les 30 ans de la tomate cerise - L3S GR*S MOT$

Scan booksponsorisé

5

Le Top 5 Scan Book de l’été

Activation Sirop Sport Citror - Be Brandon

Scan booksponsorisé

Précédent Suivant