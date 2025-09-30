Bad Bunny fera le show à la mi-temps du Super Bowl 2026

La NFL joue la carte du progressisme rentable.

Bad Bunny assurera le show de la mi-temps du Super Bowl LX, le 8 février 2026 au Levi’s Stadium. L’annonce, faite conjointement par l’artiste, la NFL, Apple Music et Roc Nation, place la superstar portoricaine au cœur de l’événement le plus regardé de la télévision américaine.

Cette décision surprend : l’interprète de Debí Tirar Más Fotos avait sciemment exclu les États-Unis de sa tournée mondiale, expliquant dans un entretien à i-D craindre que l’agence américaine ICE (l’agence fédérale américaine chargée du contrôle de l’immigration et de l’application des lois douanières) ne profite des concerts pour viser certains spectateurs latinos. Une posture militante, qui renforçait alors son image d’artiste attentif à la protection de son public.

Accepter aujourd’hui la scène la plus exposée du pays constitue donc un paradoxe. Mais le Super Bowl n’est pas une tournée : c’est un spectacle calibré et sécurisé, offrant une visibilité sans équivalent. Pour Bad Bunny, c’est l’occasion d’apparaître sur les écrans américains sans renier son choix d’éviter les salles de concert locales.

Pour la NFL et ses partenaires, ce casting s’inscrit dans une logique stratégique. Depuis plusieurs années, Apple Music et Roc Nation pilotent la mi-temps, en misant sur des artistes aux discours sociaux ou politiques affirmés. Une manière de séduire des audiences jeunes et diversifiées, tout en consolidant un événement où les spots publicitaires se vendent à prix d’or, pour ne pas dire prix records.

Mais cette combinaison d’engagement affiché et de sponsoring XXL soulève des critiques. Comment concilier l’image progressiste incarnée par Bad Bunny avec la mécanique commerciale d’un show dont chaque minute publicitaire vaut 16 millions de dollars ? Réponse le 8 février.