FrenchCrew : voici l’équipe de choc qui va couvrir le SXSW pour vous 

Rendez-vous dès le 8 mars !

Ah… South by Southwest ! Ce festival unique mêlant cinéma, musique et digital. Là où Twitter s’est véritablement lancé en 2007. Là, où tout peut se passer, à 25 endroits à la fois, entre débats de société et numérique, showcase intimiste d’artiste, avant-première de film bientôt en vue et activation loufoque de marques.

Bref, « SXSW » a de quoi marquer durablement tout festivalier arpentant les rues d’Austin au Texas. Malheureusement, la Réclame n’y sera pas cette année. Mais nous nous sommes rapprochés de 4 festivaliers français qui vont couvrir le festival pour vous.

En amont de « South by », permettez-nous de vous les présenter.

Emmanuel Fraysse

Emmanuel est un vétéran de SXSW ! Il est à Austin comme un poisson dans l’eau. C’est LA personne à suivre pour des découvertes mémorables et hors des sentiers battus.

Mes souvenirs les plus fous de SXSW :

Cela remonte d’abord à ma 1ʳᵉ édition en 2013 pendant laquelle j’ai vu Elon Musk encore peu connu dire « Je veux mourir sur Mars… mais pas à l’atterrissage ». Et La conférence « How SXSW Made Me Quit My Job » qui a largement contribué au fait que je crée ma société qui va fêter ses 11 ans en 2024.

Je me souviens aussi d’avoir serré la main d’Al Gore à SXSW, vu Barack Obama “on stage”, assisté à des concerts privés de Stromaé, de Jain ou Tom Morello, le guitariste de Rage Against The Machine…

Mes tracks (les thèmes des SXSW) les plus attendus :

– 2050 Track

– Artificial Intelligence

– Advertising and Brand Experience



Le conférencier le plus attendu : John Maeda, Microsoft, toujours éclairant sur ce qui “va être”.

Les 3 conférences en favori cette année :

– Mind-Machine Merge: Seven Future Trends in a Post-AI World of Work

– Dichotomies: Visions of Technology’s Role in Divergent Futures

– How We Build Resilience and Compassion

Et du côté weird : The Age of Grandfluencers: The Seniors Take TikTok

Mon truc préféré à Southby : la sérendipité. UN SXSW, cela se prépare à 50% pour laisser place à la découverte et aux surprises nombreuses le jour… et la nuit !

Arnaud Winther

Arnaud est un expert du lean management à la puissance de l’Intelligence Artificielle. Il apporte son expérience TEDx et son exigence en matière de programmation et sélection. Obnubilé par les usages concrets, il sait quand renoncer à une conférence, même si elle semble géniale.

Arnaud en est à sa 7ᵉ édition du SXSW. Il était autrefois un adepte du CES, mais Emmanuel l’a convaincu et depuis, il est devenu un aficionado du festival.

Mes tracks les plus attendus : 2050 pour la prospective, workplace et artificial intelligence pour les cas d’usage concrets.

Le conférencier le plus attendu : Les 3 intervenants du démarrage qui permettent tout de suite de voir les tendances du millésime et de faciliter la sélection des conférences à venir : Amy Webb de Emerging Tech Trend Report, Rohit Bhargava de Non-obvious trends et Elizabeth Bramson-Boudreau de la MIT Technology Review.

Les 3 conférences en favori cette année :

– Mind-Machine Merge: Seven Trends in a Post-AI World of Work ;

– AI and Humanity’s Co-evolution with OpenAI’s Head of ChatGPT ;

– Exploring your Organization’s Futures.

Et du côté weird ? Explorer les soirées de la partie Music et Movie du festival. Aller suivre “De-Extinction Progress: Fact-Checking Jurassic Park” ou encore “The Neurotech Revolution is Here: What Now?” et bien d’autres encore !

Mon truc préféré à Southby ? Les pépites que l’on découvre là où on ne les attendait pas…

Marion Breuleux

Marion est une ancienne directrice produit & marketing, Marion sait rapidement faire le lien entre les enjeux des communicants/marketeurs et les incontournables du Festival pour garder le cap !

J’ai fait les éditions 2018 et 2019. Je retourne à South by pour la 1ʳᵉ fois depuis l’annulation de 2020.

Mes souvenirs les plus fous de SXSW :

– La claque prise pendant la conférence de Nonny de la Pena sur l’utilisation de la VR dans le journalisme immersif ;

– La lecture de tweets racistes par Sadiq Khan, Maire de Londres en 2018 et son appel à une régulation des plateformes ;

– La mise en garde de Tanarra Schneider (Fjord-Accenture)sur les biais algorithmiques.

Mes tracks les plus attendus : 2050, Climate change et AI ! Mais j’ai prévu de suivre mes tracks habituels : Advertising & Branding experience et Design pour revenir avec un maximum de use case inspirants pour les marques, les créatifs communicants et les pro du marketing./

Le conférencier le plus attendu : Évidemment, les stars de Southby dont Amy Webb, qui proposera en plus de la synthèse de son rapport “Tech trends” une série d’ateliers de prospective pour imaginer le monde en 2050.

Mais aussi évidemment :

– Dan Clancy, CEO, Twitch ;

– Peter Deng, head of ChatGPT & VP of consumer Open AI ;

– Brooke Hopper, Principle Designer on AI, Adobe ;

– Alex Cooper, la podcasteuse #1 sur Spotify.

La personnalité peu connue en Europe que j’attends le plus : Dr. Joy Buolamwini. Très peu connue en Europe, elle a fondé la “Algorithmic Justice league”. Un profil étonnant : chercheure au MIT spécialisée en reconnaissance faciale, autrice d’un best-seller, artiste et documentariste, Time l’a nommée dans le “100 AI Inaugural list”, le World Economic Forum dans la liste des jeunes leaders du monde et Fortune la qualifie de “conscience of the AI revolution”

Les conférences en favori cette année : Environ 800 comme chaque année 😱😱. Je pense avoir a minima 40 sessions en favori pour chaque journée du festival… Le tri se fera sur place par la force des choses, les discussions, l’inspiration et les signaux faibles du festival !

Je suis intriguée par des conférences comme :

– Sur le future of work avec l’IA : “Fusion Esprit-Machine : 7 futures tendances du travail dans un monde post-IA” et “Billion dollar team” sur le futur d’une équipe augmentée par l’IA;

– Les cas d’usage en matière de Communication et de Marketing : “How brave is your brand ?”, animée par l’agence Future Brand ; The power of event activation as a game changer for brands; ou bien “15 Counterintuitive Tactics Smart Marketers Can Exploit” ;

– Comment Amazon, Volvo, L’Oréal intègrent l’IA et les tendances émergentes dans leur stratégie de communication ;

– Des conférences intrigantes comme : comment intégrer l’IA à son processus créatif ; When Beer Goes Viral: The Role of Brands et Media in Fighting Hate ; ou encore, “Make curiosity contagious”.

Et du côté weird ? La règle à South by c’est expect the unexpected ! C’est aussi ce qu’il y a de plus précieux alors que nous sommes tous plus ou moins enfermés dans nos bulles de filtre. Des découvertes inattendues qui peuvent avoir un impact fort et transformer des signaux faibles en une tendance de fond !

La keynote d’Olivier Rousteing par exemple sur la rencontre entre héritage et innovation, ou bien celle sur “Death of the Follower & the Future of Creativity on the Web” qui sait.

Mon truc préféré à Southby ? Le pas de côté obligatoire ! Les happenings des marques, les espaces et maisons loués par les annonceurs qui rivalisent d’imagination et de folie pour capter les festivaliers. Une leçon de communication en soi à chaque expérience.

Ronny Turiaf

Aujourd’hui dans la culture, Ronny, ancien basketteur de la NBA, apporte sa connaissance de l’entertainment, de l’industrie du gaming & du sport, mais aussi une incroyable capacité à se connecter aux autres.

Mes tracks les plus attendus : Sports, Game industry et Culture.

Le conférencier le plus attendu : Hélas, je vais rater mon ancien coéquipier Blake Griffin qui a fondé une compagnie de production avec un autre sportif Ryan Kalil, Mortal Media (deal avec Netflix, Paramount, Disney)

Les 3 conférences en favori cette année :

– Renaissance Weekend ;

– AfroTech ;

– Celle que je veux créer à ma résidence créative, “Maison Verveau”.

Et du côté weird ? Je suis un rookie de SouthBy, je n’ai pas eu la chance d’en avoir pour le moment. À revoir pourquoi pas cette année.

Mon truc préféré à Southby ? Marcher dans les rues et se laisser porter son intuition et l’inattendu.