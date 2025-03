SNCF Connect accélère sur la mobilité avec Uber 

Du premier au dernier kilomètre.

SNCF Connect renforce son offre multimodale avec l’intégration de Uber et Avis Budget, offrant aux voyageurs de nouvelles solutions pour assurer leurs trajets du premier au dernier kilomètre.

À partir du 17 mars 2025, trois nouvelles fonctionnalités font leur apparition sur l’application SNCF Connect :

– Le guidage piéton en temps réel, pour naviguer facilement jusqu’à la gare ou à sa destination finale ;

– L’intégration de l’offre VTC d’Uber, permettant de réserver une course sans quitter l’application ;

– Un partenariat avec Avis Budget, offrant la possibilité de louer une voiture directement via l’application avec des réductions exclusives.

Avec 20 millions d’utilisateurs uniques par mois, SNCF Connect entend simplifier les déplacements et fidéliser ses usagers en centralisant un maximum de services.

Après la rupture du partenariat avec Karhoo, SNCF Connect revient sur le marché du VTC avec un poids lourd : Uber. Pour la première fois en Europe, la plateforme américaine intègre toute sa technologie à une application tierce.

Concrètement, les voyageurs peuvent désormais réserver un Uber juste après l’achat de leur billet directement dans SNCF Connect, sans avoir à télécharger l’application Uber ni créer de compte supplémentaire.

Depuis l’onglet « Billets », un simple clic sur « Taxi et VTC » permet d’accéder aux options classiques d’Uber :

– Choix du véhicule selon le besoin (Berline, Van, Uber Pet…).

– Informations détaillées sur la course.

– Paiement simplifié via SNCF Connect, avec les moyens de paiement déjà enregistrés.

Avec 55 000 chauffeurs VTC en France et 3 000 taxis en Île-de-France, Uber couvre 55 % de la population française et 95 % des zones urbaines. L’association avec SNCF Connect vise également à proposer des trajets plus respectueux de l’environnement, en s’appuyant sur 95 % de véhicules hybrides ou électriques.

« La gare est le terminus du train, rarement celui des voyageurs. C’est pourquoi nous cherchons à proposer plus d’options de mobilité durable et partagée à nos plus de 20 millions d’utilisateurs», explique Anne Pruvot, directrice générale de SNCF Connect & Tech dans un communiqué.

Sans surprise, cette annonce a suscité quelques réactions sur LinkedIn :

« Et les taxis on fait quoi avec ? On les laisse creuver ? Fuck Uber ton modèle social est de la M !», affirme Juan Sanchez, chauffeur de taxi, tandis que Jürgen Wax-Ebeling, retraité, souligne : « Uber cest un entreprise esclavagiste aMericain».

Autre nouveauté : l’intégration d’Avis Budget au sein de l’application. Il devient possible de réserver une voiture de location sans avoir nécessairement un billet de train, avec des réductions de 10 à 15 % pour les clients SNCF Connect.

SNCF Connect s’attaque aussi au marché de la navigation urbaine en intégrant un guidage piéton en temps réel. L’objectif : offrir une expérience porte-à-porte fluide et détaillée. Une carte déployable en plein écran affiche un tracé précis, avec des indications claires incluant les numéros de lignes de métro et bus, pour une meilleure lisibilité.