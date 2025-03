Un nouveau départ.

Avec sa nouvelle campagne “Retrouvez-vous”, SNCF Connect transforme son spot publicitaire en une véritable parenthèse musicale et émotionnelle. Ce film suit le parcours de Zak, un jeune danseur de 17 ans tiraillé entre sa passion et les doutes qui l’assaillent. À travers des séquences chorégraphiques intenses et une réalisation empreinte de poésie, ce récit introspectif sublime le pouvoir du voyage comme déclencheur de nouvelles opportunités. Une ambiance qui évoque les clips les plus immersifs, où la musique et les images se fondent pour raconter une histoire universelle et touchante.

La musique de la pub de SNCF Connect 2025 est Monde de Luidji.

La pub de SNCF Connect 2025

La musique de la pub de SNCF Connect 2025