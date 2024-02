Snapchat révèle les secrets des collaborations influenceurs x marques réussies 

Le fantôme de l’influence.

Le plateforme social Snapchat est de plus en plus utilisée par les influenceurs pour faire la promotion d’un produit ou tout simplement raconter sa vie à sa communauté. C’est une plateforme sans filtre – enfin presque – qui lit les célébrités à leur communauté souvent en toute transparence.

Une étude a révélé les tendances et les préférences des utilisateurs en matière de contenu des influenceurs et de marketing d’influence sur les médias sociaux. L’étude « Unleashing Influence : A Marketer’s Guide to Influencer Success on Social Media » menée par Snapchat et MAGNA Media Trials a plongé dans l’esprit de plus de 5 000 participants de cinq pays différents – Australie, France, Arabie Saoudite, Royaume-Uni et États-Unis – représentatifs des utilisateurs de réseaux sociaux âgés de 16 à 49 ans.

L’authenticité et la transparence ont émergé comme les piliers de la confiance des utilisateurs envers les influenceurs et les marques sur les plateformes sociales. Alors que les dépenses mondiales en marketing d’influence devraient atteindre près de 6 milliards de dollars en 2024, cette étude offre un aperçu de la manière dont les créateurs de contenu et le contenu sponsorisé par les marques peuvent propulser cette industrie vers de nouveaux sommets.

Une grande majorité des utilisateurs (78 %) se montrent ouverts et réceptifs à l’idée que les marques sponsorisent le contenu des créateurs, avec une acceptation encore plus forte (89 %) chez les membres de la génération Z.

Pour les marketeurs souhaitant s’engager dans le monde du marketing d’influence, l’étude met en lumière quatre règles d’or :

1. La confiance

Instaurer la confiance est essentiel. Plus de la moitié des utilisateurs font plutôt confiance aux créateurs, et ceux-ci peuvent renforcer cette confiance en partageant leurs erreurs et leçons apprises (55%), en fournissant des preuves tangibles (53%) et en engageant avec leur audience (47%).

2. La transparence

La transparence est non négociable. Une écrasante majorité avec 89% des utilisateurs estiment qu’il est crucial que les créateurs indiquent clairement lorsque leur contenu est sponsorisé par une marque, ce qui renforce la confiance et l’engagement des consommateurs envers la marque.

3. L’authenticité

Rechercher l’authenticité. Les utilisateurs privilégient les créateurs honnêtes, authentiques et compétents, ce qui augmente la possibilité d’interaction avec la marque présentée dans le contenu.

4. Les connexions personnelles

S’appuyer sur les connexions personnelles sur Snapchat. La plateforme est sollicitée pour ses interactions authentiques, avec plus de la moitié des utilisateurs l’utilisant pour rester en contact avec leurs créateurs favoris. Le contenu diffusé sur Snapchat est perçu comme authentique et digne de confiance, conduisant à des résultats positifs pour les marques présentes dans ce contenu – 51% des utilisateurs déclarent être susceptible de rechercher le produit mis en avant et 49% de l’acheter.

Julie Bogaert, Head of Talent Partnerships EMEA chez Snapchat, souligne l’importance de cette plateforme comme un lieu de connexion authentique entre les créateurs et leur communauté, offrant un environnement chaleureux et sans jugement. Les marques qui s’associent aux créateurs sur Snapchat peuvent ainsi bénéficier d’une véritable immersion dans cette atmosphère de confiance et d’authenticité, favorisant des interactions significatives avec leur public cible.