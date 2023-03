Snapchat remet à leur place les grandes femmes de l’Histoire française grâce à la réalité augmentée

Dédicace à Jeanne d’ARc.

Tout autour du globe, le 8 mars est la journée internationale des droits des femmes. L’occasion parfaite pour Snapchat de mettre en relief la splendeur incarnée des huits plus grandes dames de l’Histoire hexagonale. Des statuts en réalité virtuelle à contempler avec son smartphone via l’application.

La première féministe Olympe de Gouges, l’écrivaine de talent Simone de Beauvoir, l’artiste aimante Joséphine Baker, la résistante Manon Tardon, la romanesque Françoise de Graffigny, la militante Hubertine Auclert, la grande peintre Élisabeth Vigée Le Brun ou encore la ministre Simone Veil responsable de la loi dépénalisant l’IVG. L’hommage de ces icônes féminines sera diffusé à Paris, Lyon, Strasbourg, Nantes, Marseille, Lille, Metz et Bordeaux. Quitte à capturer la beauté du monde, autant mettre en lumière le patrimoine des femmes.

En parallèle, cette opération sert de vitrine au bureau parisien de l’AR Studio, l’équipe et le lieu de Snap développant des expériences de réalité augmentée. Snapchat continue de renforcer son offre de RA. Les récentes améliorations apportées à ses fameux Lenses AR en sont la preuve.

L’entreprise n’en est d’ailleurs pas à son coup d’essai : en novembre 2002, elle s’était associée au centre Pompidou pour une expérience musicale en 3D. Prochainement, un partenariat avec la Bibliothèque Nationale de France devrait voir le jour.