Snap dévoile un titre secret de Daft Punk, caché depuis 10 ans

Une activation qui ramène le duo sur le devant de la scène.

L’album Random Access Memories du groupe Daft Punk fête ses 10 ans cette année. Cependant, l’un de ses titres n’a été dévoilé qu’à quelques chanceux : les disques vendus au Japon contenaient le titre Horizon, de même que les versions Deluxe du CD, mais c’était bien les seuls… à l’époque, à quelques “leaks” YouTube près. Grâce à cette collaboration entre Daft Punk et Snapchat, ce titre va être dévoilé au plus grand nombre à partir du mercredi 10 mai. En scannant la couverture de l’album original sorti en 2013 à l’aide de l’application, vous découvrirez les nouveaux casques en cristal du groupe… et le titre Horizon.

Mais ce titre secret n’est pas tout ce que cette collaboration inédite a à nous offrir. À partir du 11 mai, dans dix des plus grandes villes du monde (Paris, New-York, Los Angeles, Londres, Berlin, Mexico City, Tokyo, Sydney, São Paulo et Buenos Aires), vous pourrez découvrir une expérience inédite conçue par Snap et son Lens Studio, sa plateforme de réalité augmentée, simplement en lançant l’application et lui donnant accès à votre localisation.

Même si le digital n’est pas votre tasse de thé, vous ne serez pas laissé de côté. Vous pourrez également retrouver la collaboration en affichage dans six grandes villes (Paris (métro), New York, Los Angeles, Mexico City, Sydney, Londres, Liverpool et Berlin), du 11 au 28 mai. Vous y découvrirez les nouveaux casques cristal du duo : et si vous vous laissez tenter, vous pourrez les porter vous-même au travers d’un code QR à scanner avec l’application, tout en écoutant le fameux titre Horizon.

Après la séparation du groupe en 2021, les fans seront heureux d’apprendre la sortie le 12 mai 2023 de la version 10e anniversaire de cet album qui avait été album de l’année en 2013. Vous y retrouverez le titre Horizon parmi d’autres bonus.