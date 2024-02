Miroir, miroir, mon beau miroir.

Optimisme et inclusivité sont au rendez-vous dans la nouvelle publicité Sephora. Des femmes, toutes aussi belles les unes que les autres, défilent devant un miroir et s’admirent, s’aiment, s’amusent, oubliant tout complexe que se regarder dans la glace peut engendrer. Une musique électro qui va très bien avec l’ambiance de ces toilettes rouges et de ces femmes haut en couleurs.

La musique de la pub Sephora 2024 est A Real Hero de College & Electric Youth, popularisée par le film Drive avec Ryan Gosling.

Pub Sephora 2024

Musique de la pub Sephora 2024