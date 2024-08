Emily in Paris : quel est le loyer de son appartement ? 

SeLoger mène l’enquête.

Que vous soyez fan de la série Emily in Paris ou pas, si vous avez eu l’occasion d’en voir quelques épisodes, vous vous êtes peut-être posé la question suivante : mais combien peut-bien coûter un appartement pareil ? Au cœur du 5ᵉ arrondissement, la place de l’Estrapade, où Emily a élu domicile, est devenue un lieu emblématique de la série. Et selon une estimation de SeLoger, le loyer de ce grand studio de 27 m², perché au cinquième étage sans ascenseur et offrant une vue imprenable sur les toits parisiens, se situerait entre 972€ et 1 247€ par mois… hors charges.

Pour celles ou ceux qui souhaitent suivre Emily à Paris, SeLoger propose également une sélection d’appartements disponibles à proximité. Parmi les options, on trouve un studio de 25 m², idéalement situé à quelques pas de l’Université de la Sorbonne, qui rappelle l’appartement d’Emily avec son charme cosy. Pour un peu plus d’espace, un studio de 45 m² offrant une vue sur un vaste jardin paysagé pourrait séduire les amateurs de nature en ville.

Enfin, pour ceux qui souhaitent vivre en plein cœur du quartier animé de Saint-Michel, un studio de 25 m² à proximité des jardins du Luxembourg et du Panthéon est également disponible. Vivre comme Emily à Paris a un prix, mais ces options de location permettent à chacun de trouver le lieu qui conviendra à leur style de vie tout en profitant de l’ambiance unique de la Ville Lumière.