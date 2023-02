Un sacré jet moqueur.

Il est vrai qu’on ne choisit pas ses voisins. D’ailleurs, sa famille non plus on ne la choisit pas. Le nouveau spot du site internet de petites annonces immobilières, SeLoger, vous invite à trouver votre maison idéale pour débarrasser le plancher.

La musique de la pub SeLoger : Les Voisins et les jets s’intitule What is Love de Haddaway.

