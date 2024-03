Lidl va permettre aux enfants de rêver plus grand pendant l’Euro 2024

Amateurs de football, vous avez sûrement déjà rêvé de marcher aux côtés de vos sportifs préférés. Vous savez, au début du match, quand des enfants accompagnent les joueurs sur le terrain, on se demande souvent comment ont-ils eu la chance de se retrouver ici.

Dans le cadre de son partenariat avec l’UEFA EURO 2024, Lidl ne fait pas les choses à moitié. La marque dévoile un nouveau programme : Lidl Kids Team. Une initiative conçue pour offrir une expérience à plus de 1100 enfants européens, leur permettant de devenir des escorts de joueurs pendant l’UEFA EURO 2024. Lidl France lance un concours afin de permettre à 33 chanceux de 6 à 10 ans de gagner leur place au sein de la Lidl Kids Team. Et devinez quoi ? Les démarches sont simplissimes. Les parents ou tuteurs n’ont qu’à remplir un formulaire d’inscription sur l’application Lidl Plus.

Michel Biero, président de Lidl France déclare : « Chez Lidl, nous mettons l’humain au centre de nos activités. En travaillant avec l’UEFA, nous sommes ravis de pouvoir offrir à nos clients l’expérience d’une vie à travers le programme Lidl Kids Team. Nous souhaitons montrer à nos clients que nous sommes dans leur équipe. Que cela soit pour trouver les meilleurs prix possibles pour que leurs courses soient plus abordables, pour leur offrir les fruits et légumes les plus frais, ou encore pour leur donner accès à un des plus grands tournois de football, nous sommes à leurs côtés. »

En plus de marcher aux côtés des joueurs sur le terrain de football, les enfants et leurs tuteurs / parents bénéficieront du voyage entièrement aux frais de Lidl, incluant aussi un programme d’activités de loisir pour un séjour inoubliable. Les inscriptions commenceront du 11 mars au 7 avril 2024, les jeunes sélectionnés seront informés à partir du 18 avril.