La 9ème édition des « Meilleurs Espoirs RP » est ouverte

Le SCRP, en partenariat avec plusieurs entreprises, annonce le lancement d’une nouvelle édition de la compétition « Meilleurs Espoirs RP« . Le but de cette compétition est de sélectionner et d’entraîner le binôme qui représentera la France lors des concours internationaux, le « Young Lions PR Competition » lors du Festival International de la Créativité et la « Next Generation PR World Cup » de l’ICCO. Cette initiative a permis à la France de remporter trois victoires en 2021, 2020 et 2018.

Les jeunes professionnels de moins de 30 ans travaillant dans des agences de conseil en influence et relations publiques peuvent s’inscrire au concours en remplissant le formulaire d’inscription sur le site www.meilleursespoirsrp.com et en envoyant une vidéo de présentation.

Les étapes du concours :

– Les candidatures seront ouvertes jusqu’au 9 mars 2023 à minuit ;

– Les candidats les plus populaires seront sélectionnés par un vote en ligne du 13 au 17 mars 2023 ;

– Le 28 mars 2023, les demi-finales auront lieu pour sélectionner les 5 finaliste autour d’un défi oral (5 minutes de libre expression, puis 5 minutes de questions-réponses avec le jury) ;

– Mardi 4 avril 2023 : finale pendant laquelle les binômes seront évalués sur un cas « grande cause » proposé par une ONG et devant un jury de 19 dirigeants d’entreprise, professionnels du monde de la communication et représentants d’associations, présidé par Isabelle Wolf, Dirigeante fondatrice de Kingcom.

– D’avril à juin 2023, le binôme gagnant sera coaché par des experts membres du jury pour se préparer à la compétition internationale ;

– Du 19 au 23 juin 2023 : La Team France concourt aux Young PR Lions à Cannes

– Novembre 2023 : Next Generation PR World Cup organisé par ICCO.

Cette année, la compétition est soutenue par Histoires de Slides, créateurs de présentations PowerPoint à fort impact, et le Celsa Sorbonne université, établissement public d’excellence.