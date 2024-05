L’AVOD, coup de coeur de la GenZ selon Samsung Ads

Netflix et Prime en précurseurs du streaming avec publicité.

Ce n’est pas un secret, la plupart d’entre nous est addict à la consommation de médias de tout genre. Et nos habitudes en la matière changent aussi vite que l’introduction de nouvelles technologies nous le permet. Pour continuer à les comprendre malgré leur évolution rapide, Samsung Ads dévoile les dernières tendances dans l’utilisation des Smart TV à travers son étude « Behind the Screens ». Réalisée au premier semestre 2023, cette enquête met en lumière l’intensification de l’utilisation des applications sur les Smart TV, avec plus de 7,1 milliards d’ouvertures d’applications enregistrées dans les cinq principaux marchés européens (France, Royaume-Uni, Allemagne, Italie, Espagne).

Le streaming continue de croître, combinant à la fois des usages exclusifs et des sessions en parallèle avec la télévision linéaire, où 87 % des utilisateurs de téléviseurs Samsung privilégient désormais ce dernier, accumulant en moyenne 87 heures de visionnage mensuel.

L’étude révèle également une montée en puissance de l’AVOD (vidéo à la demande financée par la publicité) et des chaînes FAST (Free Ad-Supported Streaming TV) par rapport à la SVOD (vidéo à la demande par abonnement). Bien que la SVOD domine en termes d’heures de visionnage, 75 % des streamers ont opté pour l’AVOD/FAST, reflétant un intérêt croissant pour des formats moins coûteux et adossés à la publicité. Ce phénomène est particulièrement marqué chez la génération Z qui consomme en moyenne plus d’une heure de contenu en streaming par jour, soulignant une préférence notable pour ces nouveaux formats de contenu digital.

Face à une inflation croissante et une sensibilisation accrue aux coûts, les plateformes de streaming adaptent leurs offres. Des géants comme Netflix et Amazon Prime ont intégré des publicités dans leurs abonnements, répondant à une demande pour des options plus économiques. Ces ajustements stratégiques, nécessités par la hausse des coûts de production et les défis économiques, illustrent un secteur en pleine mutation où la flexibilité et l’adaptation sont devenues essentielles pour captiver un public de plus en plus prudent sur ses dépenses.

Matt Bryan, directeur d’analytics et insights de Samsung Ads Europe, a déclaré dans un communiqué : « La télévision reste la télévision et les téléspectateurs aiment profiter d’un contenu de qualité, mais la manière dont ils accèdent à ce contenu a radicalement changé. Avec l’arrivée à maturité de la SVOD, le visionnage à partir d’applications dicte désormais la façon dont nous prenons nos décisions quant au contenu à regarder, et l’AVOD et le FAST connaissent également une évolution significative à cet égard. Le défi pour les applications est désormais d’attirer de nouveaux téléspectateurs et d’éviter la désaffection. L’exploitation d’insights clés permettra aux applications de se démarquer et de renforcer leurs capacités sur un marché aussi encombré et concurrentiel.”

Antoine Chotard, responsable développement commercial de Samsung TV Plus, ajoute : « Dans cette nouvelle ère du streaming financé par la publicité, il est clair que le coût et le choix de contenus sont des critères de plus en plus importants pour les consommateurs. L’offre BVOD, FAST & AVOD se développe fortement sur Smart TV, et la bonne nouvelle est que les utilisateurs accueillent positivement ces nouvelles offres de contenu, bénéficiant du choix, de la simplicité d’usage et du meilleur prix, puisque c’est gratuit.«