C’est bien plus que du sport : un film délirant pour la reprise des championnats

Le réalisateur s’est fait plaisir, le motion designer aussi.

Le groupe de chaines sportives, TNT Sports, a dernièrement révélé un nouveau film du réalisateur amateur de football Keane Pearce Shaw (représenté par Solab en France) en collaboration avec l’agence Saatchi & Saatchi. Cette campagne dépeint en 90 secondes le sport comme une fresque culturelle au plafond de la société contemporaine, nous rappelant ainsi son influence sur des domaines tels que la mode, l’art, la musique et la politique.

La vidéo siffle son coup d’envoi en mettant en scène Erling Haaland, l’attaquant de Manchester City, inscrivant un but magistral. Des fans se lancent alors dans l’émulation de sa coiffure distinctive, tandis qu’une femme lui voue un culte dans un sanctuaire dédié. Oui, tout va très vite. Ce montage frénétique souligne justement la dynamique sportive et célèbre d’autres disciplines comme le rugby, la boxe et le Grand Prix de moto. La vidéo culmine avec des foules en liesse, des athlètes triomphants et des experts passionnés, démontrant que le sport dépasse, de loin, sa dimension ludique. Une séquence effrénée qui nous a laissés, nous-mêmes (grands sportifs que nous sommes), à bout de souffle.

Toutes ces séquences nous rappellent une réalité fondamentale : l’esprit du peuple incarne l’âme du sport. En effet, les disciplines ancestrales comme la course, la lutte et le tir à l’arc avaient des objectifs pratiques liés à la chasse et à la guerre. Toutefois, au fil du temps, elles ont évolué en compétitions divertissantes. Les arts martiaux ont émergé pour la défense, tandis que les courses de char et les Jeux Olympiques antiques ont initié le sport organisé. Ainsi, notre variété sportive actuelle découle de cette histoire, un précieux héritage. Actuellement, bien que le business ait parfois nui au sport en privilégiant les profits et en générant des problèmes tels que dopage, tricherie et corruption, il a également injecté des ressources favorisant le développement, la professionnalisation et la renommée mondiale du sport. Il est donc de notre devoir de conserver la véritable essence du sport en trouvant un juste équilibre entre les aspects commerciaux et les valeurs fondamentales telles que l’honnêteté, l’équité et par-dessus tout… la passion.