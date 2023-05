Quel est le point commun entre l’Ukraine, Harry Potter, Shazam et Maman, j’ai raté l’avion ?

Un don se cache dans une chanson mondialement connue.

À première vue, il n’y en a pas franchement. Difficile de comparer un pays à des films qui se déroulent ailleurs, et qui ne semblent pas avoir grand rapport avec les évènements qui s’y déroulent. Pourtant, ces films empruntent chacun un élément à l’Ukraine : Carol of the Bells, cette musique emblématique de la période de Noël, qui tire son origine d’un chant Ukrainien arrangé par le compositeur et chef d’orchestre Mykola Leontovych. Vous connaissez peut-être déjà ce titre sous le nom de Chtchedryk en V.O. et Sonnent les cloches en français.

En décembre 2022, la guerre en Ukraine empêchait les Ukrainiens de chanter cette musique le cœur léger. Le ministère des affaires étrangères Ukrainien, en collaboration avec Saatchi & Saatchi Ukraine, ont décidé de faire appel au monde extérieur pendant cette période sombre, et ont créé la chanson “Shazam for charity” avec Taras Topolia du groupe Antytila, la chorale folklorique ukrainienne de Veryovka et la chorale d’enfants de Zernyatko, avec le support de l’organisation Brand Ukraine.

Cette chanson, dévoilée au monde la veille de Nöel, encourage dans ses paroles ceux qui l’entendent à la “Shazamer” afin d’atterrir sur une plateforme de don permettant de soutenir les enfants en Ukraine à travers la fondation de la première dame d’Ukraine, Olena Zelenska… et d’espérer que leur Nöel puisse s’égayer légèrement. La campagne a remporté le grand prix du Festival de la publicité de Kiev, qui même en temps de guerre n’arrête pas de célébrer, faisant fi des difficultés.