I’m Just Ken : Ryan Gosling sort LA chanson de Noël pour Barbie

Avec Mark Ronson à la baguette.

Ryan Gosling, qui a donné vie au personnage de Ken dans le film Barbie de Greta Gerwig, clôture l’année avec un projet musical d’envergure : Ken The EP. Réalisé en collaboration avec le producteur renommé Mark Ronson et Atlantic Records, cet EP propose de nouvelles versions du morceau nommé aux Grammy Awards, I’m Just Ken, ajoutant ainsi une nouvelle dimension au personnage. Parmi les titres, on retrouve une version saisonnière intitulée I’m Just Ken (Merry Kristmas Barbie), accompagnée d’un clip vidéo. Cette interprétation festive et mélancolique a ironiquement touché le cœur des fans, notamment avec la réplique pensivement murmurée par l’acteur : « Merry Christmas, Barbie, wherever you are », rendant un hommage subtil à la chanson classique de Mud, Lonely This Christmas tout en rappelant sa fin à ceux qui ont vu le film Barbie.

Loin de n’être qu’un simple séducteur trop refait, Ken, tel qu’interprété par Ryan Gosling, démontre une palette émotionnelle étonnante. L’EP se distingue par sa diversité, offrant une version acoustique idéale pour se plonger dans ses sentiments, et un remix dynamique réalisé par Purple Disco Machine. De quoi trouver la version la plus adaptée pour chaque fan de musique de Noël… ou de Ken.

Avec la sortie de Ken The EP, Ryan Gosling continue de surprendre et de ravir ses fans, prouvant qu’il peut jongler habilement entre ses rôles d’acteur et de musicien. En cette période de fêtes, l’EP se positionne comme une œuvre divertissante et introspective, offrant aux auditeurs une nouvelle manière d’apprécier l’univers de Barbie et de Ken.