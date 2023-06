Les 3000 collaborations du film Barbie avant sa sortie, le 19 juillet

It’s REALLY a Barbie World.

Certains films s’apparentent à des raz de marée. Ils ont un effet d’ouragan, de tempête, de cyclone ou de glissement de terrain ; ils emportent et transforment tout sur leur passage et créent de nouvelles normes auxquelles on doit ensuite s’habituer. Titanic, Star Wars, Avatar, les Avengers, Harry Potter ; d’une manière ou d’une autre, ces chefs-d’œuvre sont parvenus à forger les générations qui les ont vus naître et ont changé les codes du cinéma.

Parvenir à accomplir cet exploit est un rêve inatteignable pour de nombreux films. Les raisons de ces succès planétaires sont souvent partiellement explicables ; mais une partie reste liée au hasard humain, aux tendances d’une époque parfois indéchiffrable, à des éléments purement aléatoires. Ce qui n’empêche pas les grandes licences d’essayer de reproduire ce miracle.

Cette année, c’est Barbie : The film, qui s’y tente avant sa sortie en France le 19 juillet 2023. Il faut dire qu’il a toutes ses chances : dirigé et co-écrit par Greta Gerwig avec son partenaire Noah Baumbach, basé sur les poupées Mattel qui ont bercé notre enfance, distribué par Warner Bros et mettant en scène Margot Robbie et Ryan Gosling, deux superstars d’Hollywood.

Même en fermant les yeux, on ne peut pas échapper à la présence de célébrités dans l’univers de ce film : qu’il s’agisse de Dua Lipa avec “Dance The Night”, Nicki Minaj ou Ice Spice avec leur feat sur “Barbie World” avec Aqua, ou encore de Lizzo ou de Ava Max, toutes sont à retrouver dans la bande son du film… et sur Barbie The Album.

Mais pas question de se reposer uniquement sur ces grands noms pour chambouler les salles. Encore moins alors que l’industrie du cinéma reste affaiblie par la pandémie et malmenée par les plateformes de streaming. Alors, l’équipe marketing du film joue le jeu à fond, et enchaîne les collaborations et opérations publicitaires pour faire parler du film, allant toujours dans le plus, le trop, tout comme Barbie, quoi. Comme si elle imposait son Barbie World dans le nôtre… et franchement, voir un peu la vie en rose, on doit dire que cela fait du bien.

Quelques collaborations en lien avec le film :

Une console Xbox avec la maison de poupée Barbie

Une console Xbox avec la maison de poupée Barbie

La maison de Barbie à Malibu avec Airbnb

you guessed it…



the barbie malibu dreamhouse is back on airbnb—but this time, it’s ken-ified 🛼🤠



everyone in barbie land can request to book this stay on july 17 at 10am PT: https://t.co/ux6FxeFkFb pic.twitter.com/MvCemFMjhU — Airbnb (@Airbnb) June 26, 2023

En voir plus ici :

La voiture de Barbie dans le jeu Forza Horizon 5

La voiture de Barbie dans le jeu Forza Horizon 5

Une collaboration avec Hot Wheels

Une paire de chaussures Barbie avec Aldo

Une apparition avec Progressive, système de protection

Une collaboration avec Ruggable

En voir plus ici :

Une collaboration avec Pinkberry

Une collaboration avec Homesick

Une collaboration avec Homesick

Une collection avec Forever21

Une collection d’accessoires avec Claire’s

Des collections cosmétiques avec Nyx et OPI

Des collections cosmétiques avec Nyx et OPI

Des rollers avec Impala Skate

Retrouvez les ici :

Trois collections de verrerie avec Dragon Glassware

Refaites votre verrerie ici :

Une collaboration avec FUNBOY

Une collaboration avec FUNBOY

Une collaboration avec Alamo drafthouse cinema

En savoir plus ici :

Des collaborations avec Gap, Target et Show me your Mumu

Voir la collection de Gap :

Des collaborations avec Gap, Target et Show me your Mumu

La Barbie Margot Robbie chez Target :

Le pack de trois tenues iconiques du film :

Un partenariat avec Moon Oral Beauty

Un partenariat avec Moon Oral Beauty

Une collection de valises avec Beis Travel

Une collection avec Canada Pooch

Laissez-vous tenter ici :

Une collection de prêt-à-porter avec Jean-Louis Sabaji

En voir plus :

Une collaboration avec Pacsun

Une collaboration avec Pacsun

Une collection avec Tarina Tarantino

Voir la collection :

Une collaboration avec Bloomingdale

Découvrez en plus ici :

Quant aux “pures” actions de publicité :

Un hôtel entier aménagé dans le thème Barbie pour une interview des comédiens

I’ve seen a lot of hotels decorated for press junkets — I’ve never seen anything like the BARBIE junket. pic.twitter.com/TD5gx1eMqv — Jake Hamilton (@JakesTakes) June 24, 2023

You’ll never guess which cast I’m interviewing today. pic.twitter.com/ITIO3mrQff — Jake Hamilton (@JakesTakes) June 24, 2023

Des verres personnalisés en cinéma

Une campagne d’affichage entièrement rose

Une activation du nom de “Word of Barbie” à Los Angeles

Découvrez là ici :

Un café Barbie à Chicago et New York

Un café Barbie à Chicago et New York

Une visite de la maison de Barbie avec Margot Robbie et ArchDigest

Une croisière au thème Barbie organisée par Warner Bros à Boston

Une croisière au thème Barbie organisée par Warner Bros à Boston

Une apparition d’une équipe Barbie à la parade de la pride à Washington DC

Un banc à l’effigie de Ken… pas besoin de plus

Un épisode de Food Network au thème Barbie pour Summer Baking Championship

Alors oui, on vous l’accorde, tout cela représente BEAUCOUP de rose. Une pénurie de peinture rose mondiale causée par ce film a même été évoquée. Certes, selon des révélations de France Info, ce ne serait pas tout à fait vrai. Même plutôt faux. Plutôt qu’une pénurie mondiale, il s’agirait d’une pénurie partielle causée pour la création des décors, ayant complètement épuisé le rose de la marque Rosco… qui est heureusement de nouveau disponible depuis, pour tous ceux qui voudraient repeindre leur salon, emportés par un élan de Barbiecore.