Barbie 21 : la première Barbie trisomique

De toutes les beautés.

À l’occasion de la Journée Mondiale de la Trisomie 21 et à quelques mois de la sortie du film “Barbie”, la célèbre marque de jouets Mattel a lancé un nouveau modèle de poupée représentant une jeune fille atteinte de trisomie. Cette initiative fait partie de la série “Barbie Extra”, une collection inclusive qui vise à représenter la diversité sous toutes ses coutures.

Après avoir élargi sa gamme avec Barbie aux cheveux tressés, Barbie arborant une jambe prothétique et Barbie en fauteuil roulant, l’entreprise américaine poursuit sa mission de représentativité en explorant d’autres différences à travers le monde. Et quoi de mieux que de soutenir la trisomie 21, l’une des anomalies chromosomiques les plus courantes, affectant environ 1 naissance sur 700 dans le monde.

La poupée possède certains traits physiques associés à la trisomie 21, tels qu’une petite taille, un torse plus long, des yeux en amande, de petites oreilles et un visage rond. Ses vêtements et accessoires présentent également des références à la trisomie, comme les papillons sur sa robe, les couleurs bleue et jaune, symboles de la sensibilisation à la maladie, ainsi que le collier rose avec trois flèches représentant le troisième chromosome 21. Des baskets à fermeture éclair, remplacent les escarpins, et des orthèses tibiales roses soutiennent les pieds et les chevilles.