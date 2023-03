Born to be wild : exit la moto, le train devient symbole de liberté avec SNCF Voyageurs

Même Harley Valideson ticket.

Leader du transport ferroviaire en France, SNCF Voyageurs, accompagné de son agence Rosa Paris, lance son premier film publicitaire de marque “Born To Be Wild” pour faire du train, un nouveau symbole de liberté. Alors que la concurrence s’intensifie et que la grève continue de perturber le réseau ferroviaire, le service public rallume ses feux de position pour rappeler la diversité des offres et des destinations qu’il propose.

Depuis le 1er janvier 2020, SNCF Voyageurs tend à offrir la gamme d’offres de trains la plus complète et efficace du marché, avec 15 000 trains desservant 2 500 destinations et 5 millions de voyages chaque jour. Si depuis quelque temps l’entreprise fait face à une remise en cause de plus en plus fréquente de ses services notamment sur ses tarifs, l’état des lignes ferroviaires s’améliore. Pour répondre aux défis énergétiques et infrastructurels, un programme de coopération renforcé avec la FIF a dernièrement été lancé, tandis que le gouvernement a, quant à lui, promis une enveloppe de 100 milliards d’euros sur 20 ans. Et si l’avenir était bien celui du train ?

À travers son film ultra-dynamique de 1min, SNCF revendique son ambition de rapprocher les wagons du vivre-ensemble autour d’un engagement collectif, pour une mobilité en train toujours plus simple, plus accessible et plus responsable. Diffusé à la télévision, au cinéma et en ligne, le clip est rythmé par la chanson de hard-rock “Born To Be Wild” de Steppenwolf, symbole de l’esprit d’escapade par excellence. Alors en voiture Simone !