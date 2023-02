Voyager en OUIGO, c’est être écolo sans faire exprès

Enfin une marque qui réconcilie prix et climat.

La compagnie à prix accessibles de SNCF Voyageurs, OUIGO, lance en ce début 2023 sa nouvelle campagne publicitaire pour encourager une mobilité plus durable. Conçue par Rosa Paris, cette campagne aborde les défis auxquels les Français sont confrontés au quotidien.

OUIGO souhaite aujourd’hui encourager une mobilité plus verte, en soulignant les avantages écologiques du train, sans pour autant blâmer les autres moyens de transport (même ce scooter au look aussi douteux qu’irisé). La campagne « Être écolo sans faire exprès » évoque la responsabilité de chacun avec un langage bienveillant et empathique, tout en conservant un ton léger et humoristique propre à la marque.

L’opérateur ferroviaire low cost a sa propre manière de décomplexer l’écologie, en soulignant les gestes inattendus du quotidien qui peuvent limiter la consommation des ressources naturelles : prendre une douche à deux, marcher à côté de son scooter en panne, ou être privé de jeux vidéo.

Comme le précise le communiqué de cette campagne qui sera diffusée à partir d’avril, « OUIGO assume d’être choisi davantage pour ses petits prix que pour sa pauvre émission en CO2. Pour autant, prendre un OUIGO, c’est économiser 96 % de CO2 par rapport au même trajet en voiture thermique, tout en préservant son portefeuille et en s’autorisant le plaisir de voyager. »

« OUIGO, référence du low cost ferroviaire en Europe, permet d’accéder facilement à la mobilité responsable à petits prix, que ce soit en Grande Vitesse ou en OUIGO Train Classique. Le choix de la préservation de la planète en se déplaçant n’est ni un effort financier, ni une contrainte, ni un engagement : prendre un OUIGO est un acte simple, accessible, vert par essence ! », s’enthousiasme Jérôme Laffon, directeur général de OUIGO.