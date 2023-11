TGV INOUI cache une pub dans les mots croisés pour toucher les seniors

Vive les week-ends du lundi au jeudi.

TGV INOUI de SNCF Voyageurs, en partenariat avec l’agence Rosa Paris, lance une campagne inattendue pour encourager la clientèle senior à voyager pendant les heures creuses. Cette initiative prend la forme de grilles de mots fléchés publiées dans la presse. En effet, malgré les évolutions récentes des habitudes de consommation en France, les schémas de mobilité demeurent essentiellement inchangés. La majorité des Français suivant un modèle de travail en présentiel du lundi au vendredi, ce qui entraîne des pics de trafic ferroviaire du jeudi soir au dimanche soir… alors que les trains peuvent rouler quasiment à vide lors d’autres créneaux.

En réponse à cette réalité, TGV INOUI cible ces moments-là, proposant des tarifs plus intéressants quand cela est nécessaire pour remplir les trains. Les seniors retraités, ayant un emploi du temps plus flexible, constituent la cible idéale pour cette campagne.

Les grilles de mots fléchés, conçues en collaboration avec Yves Cunow, un verbicruciste renommé, sont un moyen ludique d’atteindre ce public aux cheveux grisonnants. Les messages encourageant les voyages en semaine sont intégrés dans les grilles, incitant les seniors à les résoudre. La campagne sera diffusée dans la presse magazine télévisée et la presse spécialisée pour seniors, avec un plan média ciblé pour toucher cette audience. De plus, une campagne radio viendra compléter cette initiative, diffusée sur des stations telles qu’Europe 1, France Info et RTL. En adaptant son message et son usage des médias, la campagne roule parfaitement sur les rails de la silver economy, amenée à croître fortement dans les décennies à venir grâce au vieillissement de la population française.