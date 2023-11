Votre couple bat de l’aile ? SNCF Connect vous permet de vous « retrouver »

“Papa, tu aimes toujours maman ?”

SNCF Connect, le premier site d’e-commerce français dans le secteur des mobilités avec plus d’un milliard de visites en 2022, présente un film de marque émouvant en collaboration avec l’agence Rosa Paris. Cette nouvelle approche vise à mettre en avant la capacité de SNCF Connect à connecter et à rapprocher les gens au-delà de son rôle de distributeur de mobilités durables et partagées. Le film, intitulé « Retrouvez-vous », explore l’amour qui perdure malgré le temps. Il raconte comment la routine peut éloigner deux personnes au sein d’un couple, et SNCF Connect devient le catalyseur de leur réconciliation, illustrant ainsi son rôle de créateur de moments mémorables.

La campagne, diffusée en France du 28 novembre au 18 décembre 2023 en TV 45 et 30 secondes, ainsi qu’en VOL et digital, est portée par la chanson « Ensemble » d’Aliocha Schneider, qui renforce l’émotion de ce film subtil. Les réalisateurs français césarisés, Amélie Bonnin et Dimitri Lucas (un ancien CR de Rosa Paris), apportent leur sensibilité à cette histoire universelle, mettant en lumière que SNCF Connect n’est pas simplement un service fonctionnel de vente de billets, mais un vecteur d’émotions, de plaisir et d’évasion.