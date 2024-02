100 balles et 1 job : Pierre & Vacances cible les étudiants délogés pour les JO 2024

Le Charlie et la Chocolaterie de l’emploi.

Avec l’arrivée des JO 2024 à Paris, des milliers d’étudiants logés par le Crous seront mis à la porte de chez eux, devant laisser leur appartement pour les nombreux touristes qui arriveront pour l’occasion. En contrepartie de ce service rendu, ces derniers recevront 100€ et deux places pour assister aux épreuves des Jeux Olympiques – un dédommagement quelque peu décevant, beaucoup critiqué par les étudiants et les Français compatissants. « 100 balles et un Mars » comme le veut l’expression.

À la suite de cette annonce, Pierre & Vacances, leader du tourisme de proximité, cherche à répondre à ce problème de logement crucial qui handicape de nombreux jeunes dans cette situation inconfortable. L’agence Rosa Paris et le service de location d’habitations saisonnières ont uni leur force afin de créer une campagne qui pourrait rendre ce deal un peu plus intéressant et bénéfique pour les étudiants : « 100 balles et 1 job ».

Le lundi 19 février, la marque a commencé à distribuer gratuitement des barres chocolatées « JOB » dans les différents Crous d’île-de-France, les épiceries et les distributeurs de nourriture. Bien plus qu’une simple friandise, ce snack est une véritable opportunité d’emploi ! Elle renvoie, grâce à son QR code, vers la plateforme de recrutement Pierre & Vacances. À la clé ? Un job d’été dans l’une des 142 résidences Pierre & Vacances en France, un logement et une prime de 100€ à la fin de la mission. Animation, réception, propreté, surveillant de baignade, autant de métiers auxquels les étudiants pourront prétendre. Les jeunes intéressés auront jusqu’au 10 mars 2024 pour tenter d’obtenir un job saisonnier, les entretiens se tiendront entre mi-avril et fin mai pour les heureux élus.