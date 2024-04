Enedis se met à parler le langage des oiseaux dans sa nouvelle campagne signée Rosa Paris

“Pour la prochaine campagne, on prend Edith Piaf ?”

Si vous avez vécu les années 90, ou si vous avez une appétence pour cette période, vous connaitrez sûrement La vie privée des animaux de Patrick Bouchitey. Cette série télévisée française a visiblement marqué certains esprits, puisque 34 ans après, les créatifs de Rosa Paris s’en inspirent dans cette campagne pour Enedis.

Nous le savons maintenant, les animaux pensent, bien que d’une manière assez différente de celle des hommes. Mais alors, imaginez l’hilarité de la situation si on traduisait leurs pensées d’une manière que nous puissions comprendre ? C’est ce qui est fait dans ce spot vidéo, qui montre les réactions de divers volatiles aux actions réalisées par certains humains autour d’eux. Depuis le lundi 22 avril, cette situation cocasse est à découvrir en TV.

Trois spots vidéos, dont l’objectif est de mettre en avant de manière humoristique différentes innovations et spécificités du groupe Enedis… qui va jusqu’à se faire connaître du monde animal. Autant dire que nous attendons les prochains épisodes de cette série avec impatience : que ce soit des lions ou des baleines qui prennent la parole, cela promet d’être plutôt ludique.

Catherine Lescure, directrice de la communication et de la RSE d’Enedis, s’est exprimée sur cette campagne :

« Nous voulions une campagne publicitaire pétillante et positive pour capter l’attention des jeunes et incarner l’ADN d’Enedis, une campagne à l’image de l’Entreprise à mission que nous sommes en faveur d’une société plus durable. »